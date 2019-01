Más de 9.000 empleadores ya utilizan libro de sueldos digital en la Ciudad

Según las empresas, les permitió mejorar su capacidad productiva y reducir el nivel de papel en un 80% en sus oficinas de RR.HH.

La innovación tecnológica de la mano de la digitalización resultó transversal para el Estado y las empresas, impulsando a las áreas de Recursos Humanos a modificar sus prácticas administrativas. El uso del papel y sus limitaciones físicas, se vio desplazado por un formato ágil, ilimitado, e incluso menos costoso.

La incorporación de la firma y el libro de sueldos digital son factores claves para un mayor control sobre los trámites del sistema laboral.

En este sentido, permiten una rápida detección de posibles irregularidades y fortalecen el principio de autenticidad para los documentos presentados durante la rúbrica.

De esta forma, desde la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio porteña se instaló la Rúbrica Digital Laboral como un requisito esencial en toda estructura organizativa, mientras que Gestión Compartida se posicionó como la compañía líder en desarrollar y asesorar a las empresas en incorporar esta solución digital.

Con esta herramienta, tanto empleadores, como empleados y organismos de control se aseguran de que su información laboral y contable se almacene en un lugar seguro y habilitado para consultar cuando lo necesiten.

Experiencia de Tarjeta Shopping: Evitar extravíos y centralizar la documentación

Tarjeta Shopping fue una de las empresas que decidió encarar el proceso de digitalización de libro de sueldos junto a Gestión Compartida, modernizando su área de recursos humanos.

“Por mes imprimíamos entre 250 y 300 páginas del libro, lo que anualmente significaban casi 3.600 hojas de papel recopiladas y archivadas en un mueble. Tener la documentación en los servidores y con los resguardos de seguridad de la información que existen, nos garantiza que no haya extravíos y que los archivos sean fáciles de consultar, sabiendo que la documentación de todas nuestras sucursales se encuentra en una única oficina”, aseguraron Emilia Budini, jefa del departamento de RR.HH., y Florencia Rapela, analista de liquidación de sueldos.

A su vez, Tarjeta Shopping solicitó la intervención de Gestión Compartida como cliente VIP, es decir que contó con la posibilidad de que especialistas en digitalización se encarguen de la instalación de la firma digital dentro de sus oficinas y de homologar los documentos físicos existentes.

La despapelización de los registros de sueldos también representa un aporte a la capacidad productiva, debido al ahorro en costos y recursos, característica que se suma a la posibilidad de optimizar el uso del espacio físico dentro de una empresa y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Estudio Contable Furlone y Asociados: Reducción del nivel de papel y accesibilidad a la información

“Gestión Compartida nos orientó durante este proceso donde logramos reducir la cantidad de papel a un 20%, todos los muebles para las cajas no existen más. Optimizó en gran medida, los dueños pueden entrar a los legajos y a sus balances de forma digital cuando anteriormente mucha información se perdía”, detallaron desde el área de sistemas y tecnología del Estudio Contable Furlone y Asociados.

No obstante, la transformación digital no sólo trae beneficios a las grandes estructuras empresariales, en el caso de los contadores independientes la implementación del libro de sueldos digital les permite garantizar un servicio más eficiente junto a la oportunidad de que los tiempos dedicados a cada cliente no estén condicionados por las limitaciones de costos y trámites administrativos.

Contadores independientes: Posibilidad de atraer y consolidar a sus clientes

Mauro Pedalino, quien se desarrolla como asesor contable independiente, decidió contactarse con Gestión Compartida para brindar un servicio formal y digital a sus clientes.

“Las tareas que me llevaban media jornada ahora me llevan 20 minutos. Antes tenía que llenar libros, pasarlos, rubricar hojas y ahora el mismo sistema genera un libro. Sólo lo digitalizo, lo firmo y lo subo. Aparte de darme comodidad me brindó una estructura, siendo independiente puedo aprovechar ese tiempo para llevar un trabajo ordenado con todos los clientes”, expresó.

La adopción de la modalidad digital significa un avance en materia de eficiencia, transparencia y optimización de los recursos humanos y tecnológicos en el campo de la administración pública. Los resultados se ven plasmados en quienes ya abandonaron la metodología tradicional, formando parte de los 9.200 empleadores que actualmente rubrican sus libros de sueldo de forma digital en la Ciudad de Buenos Aires.

“Al principio fue lenta la adhesión a esta innovación, pero con el correr de los meses, los empleadores fueron asimilando los cambios y destacando los beneficios del sistema”, destacó Ezequiel Jarvis, subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio.