Las provincias implementan el cobro del impuesto "Netflix" a los usuarios

Cada vez más provincias impulsan una alícuota para gravar lo servicios de suscripción online como Netflix, Spotify, Airbnb, entre otros

Estos cargos se suman al 21% del impuesto al valor agregado (IVA) a la venta de servicios digitales de plataformas internacionales que el Gobierno Nacional le empezó a cobrar a todos los usuarios del país a mitad del año pasado.



La provincia de Salta, gobernada por Juan Manuel Urtubey, anunció que desde mañana aplicará 3,6% extra del precio total del servicio prestado, a parte del IVA que percibe el fisco nacional.



Luis Trogliero, director general de Rentas de Salta, explicó a El Tribuno que "el impuesto se aplica a todo lo que es venta de servicios vía internet que no tienen domicilio en el país. Por ejemplo, Netflix no está inscripto en la provincia, pero es como cuando se pasa un peaje, que se cobra por esa pasada. Siempre el impuesto va a impactar en el consumidor final". El cobro llegará en el resumen de la tarjeta de crédito que se usa para pagar el servicio.



Córdoba fue la primera provincia en cobrar Ingresos Brutos a las plataformas de contenido y servicios digitales -como Netflix y Spotify- y de apuestas virtuales. La alícuota impuesta por la provincia gobernada por Juan Schiaretti es del 2 por ciento.



La Legislatura de Tucumán aprobó el 21 de diciembre pasado las modificaciones en el Código Tributario que obliga a los servicios de internet que no tienen domicilio real en la provincia a tributar Ingresos Brutos.

La idea inicial impulsaba el cobro de una alícuota del 5 por ciento. A principios de 2017, provincias como Santa Fe y La Pampa también impulsaron este impuesto a los Ingresos Brutos, aunque todavía no los aplicaron.



San Juan y Mendoza son dos provincias más que se suman a impulsar la aplicación de este impuesto. La provincia de Buenos Aires, gobernada por María Eugenia Vidal, también está en busca de recursos y está ultimando los detalles para el cobro de ingresos brutos a estos servicios. Todavía no definió la alicuota pero quiere gravar desde la búsqueda de alojamiento, hasta páginas de citas, además de Netflix, entre otros servicios, señala Bae Económico.