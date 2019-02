Revés para el Gobierno: la Corte ordena restituir a San Luis $15.000 millones de coparticipación

La Corte emitiría en las próximas semanas un fallo similar en favor de la provincia de Santa Fe, por un monto estimado en $45.000 millones

La Corte Suprema fallará este martes a favor de la provincia de San Luis, que reclama al gobierno nacional unos $15.000 millones de la coparticipación de impuestos.

La sentencia es una continuación de la que el máximo tribunal dictó en noviembre de 2015, que consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a la Anses y que, según reclamó el gobierno puntano, la Nación no cumplió.



Los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti se aprestaban a firmar este martes el acuerdo para exigirle a la Nación el cumplimiento de aquel fallo de fines de 2015, emitido semanas antes del cambio de gobierno. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusaría porque, como abogado, representó a la provincia de Santa Fe en el litigio inicial.



El 24 de noviembre de 2015, la Corte declaró inconstitucional un decreto de 1992 que significó la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a provincias para financiar el déficit de la ANSES. San Luis, Santa Fe y Córdoba impulsaron y ganaron sendos juicios. La Corte obligó al Ejecutivo Nacional a interrumpir hacia adelante la detracción de ese 15% y a pagar de manera retroactiva lo que se les retuvo a las provincias litigantes.



El 1 de diciembre, diez días antes de entregar el mando, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner emitió un decreto para anular de manera compulsiva ese 15% que las provincias cedían a la ANSES, lo que generaba de golpe un gasto extra de más de $130.000 millones. Con el cambio de gestión, el DNU quedó sin efecto y la gestión de Mauricio Macri negoció pagar con bonos y un nuevo reparto de la coparticipación con la mayoría de las provincias, incluida Córdoba.



Santa Fe y San Luis, sin embargo, no llegaron a un acuerdo y reclamaron ante la Corte por el impago de la sentencia. Son las causas que el tribunal supremo comienza a resolver este martes.