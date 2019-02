Los empresarios manifestaron un rechazo unánime al "impuesto al viento"

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni manifestó públicamente su intención de instalar un esquema de regalías para gravar la explotación de energía eólica en la provincia, lo que desató críticas legales y comerciales por parte de los referentes de la industria.



"Las inversiones en energía eólica no nos dejan nada", dijo Arcioni en declaraciones a los medios.



Con ese puntapié, minutos más tarde el ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, transformó la idea en una acción de Gobierno concreta: "estamos viendo que armas tenemos, que no son muchas por ahora, para ver qué acción podemos implementar en torno al cobro de algún impuesto que deje algo para Chubut".



José Carlos Cueva, abogado especialista en energía del estudio Beccar Varela, señaló a Tiempo Sur que "si se llegara a aplicar, las empresas van a invocar el artículo 12 de la ley 15.336 de la ley de energía eléctrica para defenderse, dado que impide a las provincias establecer impuestos que obstaculicen la libre transmisión y generación de energía eléctrica. Hay muchos antecedentes y jurisprudencia", planteó el especialista.



El textual de la Ley 15.336 dice así: "las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprende en esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local".



En definitiva, en caso de instrumentarse sería el Estado Nacional quién terminaría subsidiando las cuentas fiscales de Chubut, dado que las centrales transferirían el cargo extra a Cammesa. En última instancia, lo paga el usuario, o el contribuyente en general, no el inversor privado, como se pretende plantear.



Como referente de la industria nacional, Leonardo Simonutti, director de Haizea-Sica S.A, empresa argentina fabricante de torres eólicas, apuntó contra la medida.



"Los impuestos extemporales no son otra cosa que el cambio de reglas de juego, y que desde años viene ocurriendo en Argentina. Esto retraería inversiones y de esa forma nunca lograremos despegar como país", señaló en diálogo con Energía Estratégica.



"Veamos el mundo, copiemos lo bueno, y apliquemos en la Argentina un esquema fiscal a las renovables como hacen en los países del primer mundo", planteó Simonutti.



En la misma línea se pronunció Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).



"Estamos completamente en contra de este tipo de iniciativas. Son regresivas y no estimulan el desarrollo de la actividad y el crecimiento de la región", sentenció.



Como representante político del oficialismo, salió al cruce Juan Carlos Villalonga, Diputado Nacional por "Los Verdes", partido que juega dentro de Cambiemos a nivel nacional.



"Hace ya casi 20 años que este tipo de ideas se vienen expresando dentro de la dirigencia política provincial. Eso a mí me indica que en Chubut aún no está claro cuál es el rol que se desea jugar en relación a las energías renovables", disparó.



Siguiendo la idea, Villalonga sostiene que "es muy loco eso de querer cobrar por el viento. Se debe entender que las renovables, como el viento y el sol, son recursos gratuitos y de libre acceso. Este es una de sus características transformadoras".



Y además aclaró que "la actividad eólica paga todos los impuestos que corresponden a una actividad comercial".



Considerando la matriz petrolera de Chubut, Villalonga marcó las diferencias: "pretender obtener de la actividad eólica una "renta" como ocurre con el petróleo es querer forzar la realidad; es pretender sostener el paradigma fósil forzando a las renovables a una lógica a la que no pertenecen".



Por último, el Diputado hizo una crítica de fondo: "pareciera que en Chubut hay una idea muy arraigada de considerar a la energía eólica no como una actividad productiva sustentable sino como una actividad a desalentar y que las inversiones deben se ahuyentadas. La actitud debería ser otra, completamente diferente".