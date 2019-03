Impuesto a la renta financiera: ¿cuánto se deberá abonar por cada inversión?

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados detalló a Infobae el replanteo de todo el esquema de liquidación del impuesto a las ganancias de las personas físicas debido al alcance de la renta financiera.



¿Cómo es el nuevo impuesto y qué tengo que tributar por cada inversión?



Moneda extranjera



Si se toma como ejemplo a dólares americanos en caja de seguridad.



– Bienes Personales: gravado.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: exento.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: exento.



Instrumentos en pesos sin cláusula de ajuste



Los bonos soberanos en pesos (con interés) y Lebac



– Bienes Personales: Exento.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: $66.917,91.



Obligaciones negociables privadas en pesos (con interés) y fondos comunes de Inversión con cotización



– Bienes Personales: Gravado.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: $ 66.917,91.



Plazos fijos en pesos a interés



– Bienes Personales: Exento.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: No aplica.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: $ 66.917,91.



Instrumentos en moneda extranjera o en pesos con cláusula de ajuste



Bonos en moneda extranjera, bonos en pesos con cláusula de ajuste y Letes



– Bienes Personales: Exento.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Gravado Impuesto Cedular 15%.

-Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: $66.917,91.



Obligaciones Negociables Privadas en moneda extranjera (con interés), fondos comunes de Inversión con cotización



– Bienes Personales: Gravado.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Gravado Impuesto Cedular 15%. Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: $66.917,91.



Plazos fijos UVA y ajustables (por ejemplo por CER)



– Bienes Personales: Exento.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: no aplica.

- Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: $66.917,91.



Interés caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro en el país



Caja de Ahorros en pesos o en moneda extranjera



– Bienes Personales: Exento.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: No aplica.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Exento.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: No aplica.



Dividendos de acciones argentinas con o sin cotización, fideicomisos financieros y ADR



– Bienes Personales: No aplica.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado – 7% 2018 Y 2019 – 13%: a partir del 2020.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: No aplica.



Resultado compra VENTA ADR S (acciones argentinas cotizan en el exterior)



– Bienes Personales: No aplica.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: No aplica.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: No aplica.



Dividendos de acciones exterior, plazos fijos del exterior, CEDEARS



– Bienes Personales: No aplica.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Gravado a la tasa progresiva del impuesto.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: No aplica.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: No aplica.



Resultado compra venta DE CEDEARS (acciones empresas extranjeras cotizan en BA)



– Bienes Personales: No aplica.

– Impuesto a las Ganancias por la compra venta: Exento.

– Impuesto a las Ganancias por el resultado: No aplica.

– Mínimo No Imponible especial para el Impuesto a las Ganancias 2018: No aplica.



Tipo Fondo Común de Inversión (FCI)



FCI abiertos que coticen – con activos subyacentes cotizables en pesos



– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Impuesto a las Ganancias por rescate: Exento.



FCI abiertos que coticen – con activos subyacentes cotizables en moneda extranjera



– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Impuesto a las Ganancias por rescate: Exento.



FCI abiertos que coticen – sin activos subyacentes cotizables en pesos



– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Impuesto a las Ganancias por rescate: Gravado Impuesto Cedular 5%.



FCI abiertos que coticen – sin activos subyacentes cotizables en moneda extranjera



– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Impuesto a las Ganancias por rescate: Gravado Impuesto Cedular 15%.



FCI cerrados en pesos



– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 5%.

– Impuesto a las Ganancias por rescate: Gravado Impuesto Cedular 15%.



FCI cerrados en moneda extranjera



– Impuesto a las Ganancias por el resultado: Gravado Impuesto Cedular 15%.

– Impuesto a las Ganancias por rescate: Gravado Impuesto Cedular 15%.



Sasovsky aclara que el relevamiento se hizo teniendo en cuenta la legislación vigente, para el año 2019 y que el Mínimo No Imponible a considerar para los casos que corresponda será de 85.848,99 pesos.