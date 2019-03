Macri anunció el proyecto de ley que prevé exenciones impositivas para la promoción del software

El Presidente encabezó la iniciativa enviada al Congreso para ampliar los beneficios de la ley de promoción del software, que vence en diciembre próximo

El presidente Mauricio Macri anunció este martes el envío de un proyecto de ley al Congreso, que ampliará los beneficios de la ley de promoción del software, que vence en diciembre próximo.

El mandatario lo hizo tras encabezar una reunión del Gabinete en Casa Rosada, y expresó que hay "decenas de miles de ideas innovadoras" en la Argentina, con empresas que "salen del molde".

"Esta Ley busca salir del software, porque como vemos, hoy somos muchos otros sectores ligados a la creatividad a partir de las ideas y el saber", anticipó sin dar más detalles sobre el proyecto. "Es una ley más ambiciosa. Pero obviamente hay que ir y defenderla en el Congreso", añadió.

Te puede interesar La AFIP intima a las empresas para que dejen de lado el ajuste por inflación de los balances 2018



Como novedad, la iniciativa incluirá a otras actividades además del software, como la audiovisual, biotecnología, servicios geológicos y servicios profesionales en la medida que sean de exportación, señala La Nación.



También se sumará a la investigación y el desarrollo experimental, la industria aeroespacial y satelital, y tecnologías como la inteligencia artificial, nanotecnología, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual y simulación.

De esta manera, el Presidente anticipó que se planea generar 215.000 puestos de trabajo directos en la Economía del Conocimiento, que demás potencia otras industrias.

Te puede interesar La AFIP pone en marcha el régimen de factura electrónica de crédito

"Claramente, para que haya trabajo lo que tenemos que lograr también es que haya impuestos competitivos, directos a la actividad que no nos 'saquen de la cancha'. Lamentablemente en esta Argentina que está creciendo, que está madurando, hay gente que todavía no entiende que poner un impuesto todos los días en vez de bajar un gasto que no corresponde nos 'corta las piernas'. Nos impide crecer", dijo el mandatario.

"Venimos de una emergencia y de poner un impuesto que es totalmente contracultural e indicativo de lo que queremos que es crecer en exportaciones, y fueron esos 4 pesos (por cada dólar ingresado a la economía) por esta transición", se excusó.

Así como el régimen de software existente permite tomar parte de las cargas sociales como crédito fiscal para cancelar impuestos nacionales, uno de los principales incentivos del nuevo proyecto es que bajaría la carga tributaria por aportes patronales en dos veces el mínimo no imponible previsto en la reforma tributaria.



Otro de los beneficios tiene relación con la reducción del pago de impuesto a las ganancias. Según explicó en diciembre el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, el proyecto adaptaría la reducción de esa carga tributaria a la reforma impositiva que tuvo lugar en 2017, que dividió la tasa que grava las ganancias empresarias, desglosando el reparto de utilidades.

También habría un régimen especial para la contratación de doctores en ciencias, se contemplaría un régimen especial para las nuevas microempresas y se establecería un fondo para emprendedores del conocimiento.



Las empresas deberían cumplir al menos dos de tres requisitos, referidos a calidad, exportaciones e inversión, "pero ajustados a partir de la experiencia adquirida en estos casi quince años, y teniendo en cuenta que hay otros sectores que se incorporan".