José Luis Serpa: "La AFIP debería volver a instrumentar el banco de pruebas de los programas aplicativos"

José Luis Serpa es candidato a Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Se vota el 19 de junio próximo

José Luis Serpa es candidato a Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Las elecciones se celebran el próximo 19 de junio. En diálogo con iProfesional, respondió las principales inquietudes que aquejan a los contadores en la actualidad.



1 - ¿Cuáles son los objetivos a cumplir de manera inmediata de asumir la presidencia del Consejo?



Nuestro principal objetivo es mejorar día a día las condiciones de todos los matriculados del Consejo. Desde la Lista Azul, que es la lista que actualmente dirige la institución, sabemos de la importancia de la capacitación con nuevas herramientas, y que la innovación, la creatividad y la tecnología van a hacer la diferencia.

También asumimos que hay un trabajo importante para construir en la reputación de nuestra profesión, abriendo nuevos espacios de participación. Todo esto sin olvidar que el Consejo debe dar una respuesta adecuada a las expectativas tanto de los jóvenes que recién se inician como de los mayores que vienen dado su aporte a la profesión desde hace años. También nos vamos a concentrar en generar nuevas soluciones y herramientas para beneficio de los pequeños estudios contables, donde trabajan la mayoría de nuestros colegas.



2 - ¿Qué acciones concretas se tomarán para evitar que -año tras año- llegada la fecha de la presentación de las declaraciones juradas anuales, los contadores se conviertan en "conejitos de india" de los aplicativos de la AFIP?



Desde mi punto de vista, las acciones concretas las debiera tomar la AFIP, de manera de poner en funcionamiento sus aplicativos con suficiente anticipación al vencimiento para que los profesionales no nos encontremos corriendo siempre con los plazos.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y la FACPCE tuvieron hasta 2017 una intervención con la AFIP que permitía, mediante un banco de pruebas, chequear los aplicativos antes de que salieran a la luz.

Pero desde esa fecha lamentablemente la AFIP suspendió aquel mecanismo. Sería conveniente que se vuelva a instrumentar, porque servía como un filtro muy útil y permitía corregir la mayoría de las inconsistencias y errores antes de que llegaran al contribuyente. En nuestra gestión insistiremos en tener nuevamente la posibilidad de probar los sistemas con suficiente antelación al vencimiento, a los efectos de colaborar con el organismo y evitarle al profesional que los utiliza muchos de los problemas que se le presentan en la actualidad.



3 - ¿Qué beneficios implementará para los matriculados porteños?



Continuaremos en la misma línea de trabajo que la actual conducción viene siguiendo, orientada fundamentalmente a atender la problemática de los matriculados, teniendo en cuenta tanto la especialidad como la etapa de la vida de cada profesional.

Entendemos que el mayor beneficio que puede recibir el matriculado de parte de su Consejo es sentirse contenido, tanto en lo profesional como en lo social. En cuanto a lo profesional, desarrollamos programas de capacitación y de apoyo directo en temas novedosos como tecnología de la información, Big Data, Inteligencia Artificial, Compliance y transparencia en los negocios; en cuanto al desarrollo social de nuestros matriculados, vamos intensificar las iniciativas que ya están en marcha como los subsidios ante distintas eventualidades, nuestro sistema de salud, y otros que iniciaremos durante la próxima gestión, como propuestas de índole cultural.



4 - En medio de un año político, ¿qué reformas, impositivas / laborales se hacen indispensables?



Hay que simplificar el sistema fiscal. No puede ser que convivamos con 163 impuestos, entre nacionales y provinciales, de los cuales sólo 10 contribuyen al 90% de la recaudación total. Por otra parte hay que eliminar impuestos distorsivos como el Impuesto al Crédito y Débito Bancario, Ingresos Brutos y Renta Financiera (extemporáneo y de baja recaudación), bajar las alícuotas de todos aquellos que son verdaderamente confiscatorios, y encarar una reforma impositiva en serio con el consenso político de la mayoría en el Congreso de la Nación.



Por otra parte hay que trabajar en la reforma laboral. No alcanza sólo con un blanqueo, sino que es preciso tener leyes laborales más equitativas en la relación empleador-trabajador, contemplando mecanismos para que, sin dejar desprotegido a un trabajador cuando se desvincula de una empresa, no le cueste a ésta un juicio que la obligue a cerrar sus puertas y poner en riesgo las fuentes laborales restantes, como lamentablemente ocurre en el caso de muchas PyMES. También debieran reverse los aportes y contribuciones a las Obras Sociales y sindicatos que hoy manejan sumas siderales, muchas veces sin que lleguen de la forma más efectiva a sus aportantes.



5 - ¿Cómo ve a la profesión en la actualidad?



La veo con mucho optimismo, porque los cambios que se están viendo y mencionaba anteriormente hacen que la profesión modifique su mirada, se aggiorne a los tiempos que corren y empiece a interesarse en habilidades distintas que nunca había aplicado hasta ahora, tomando a la tecnología como motor del cambio.

Basta con tener en cuenta la reciente media sanción en Diputados del proyecto de Ley "Economía del Conocimiento", que prevé promover las industrias del conocimiento como el desarrollo de software, los servicios digitales e informáticos, la Inteligencia artificial, robótica e Internet, entre otras.

Con dicha ley, que tendría vigencia hasta el año 2030, esos sectores se verían impulsados por un marco tributario que contempla reducciones en los costos laborales y en el Impuesto a las Ganancias, entre otros estímulos.

Según fuentes oficiales, en los últimos 20 años la industria del conocimiento fue la que más creció en nuestro país. Emplea a 435.000 personas, exporta US$6.000 millones al año y es el segundo generador de divisas después del complejo agroindustrial.

Entonces queda claro en dónde los profesionales en Ciencias Económicas debemos poner el foco si queremos crecer de la mano de estos sectores, y para eso es necesario cambiar nuestra visión profesional, que deberá dirigirse no tanto a la ejecución sino al conocimiento y al análisis de datos. Revalorizar la profesión es posible, siempre y cuando interpretemos el futuro como la oportunidad de posicionarnos como actores principales del desarrollo económico del país.



6 -¿Qué medidas concretas se tomarán para defender las incumbencias profesionales, en particular, ante el avance de los abogados?



Estoy convencido de la importancia del trabajo en equipo. Hoy en el mundo no existe otra forma de trabajar que no sea compartiendo conocimientos. Precisamente, la globalización del conocimiento hace que las especializaciones sean cada vez más radicales y que ya no importe tanto quién las ejerza.

En un reciente congreso internacional sobre Recursos Humanos, se presentaron los resultados de una encuesta que indagaba distintos aspectos de las entrevistas laborales. En el orden de preguntas que se hacen normalmente en ellas, aparece en primer lugar el interés por las habilidades del candidato; en segundo, qué es lo que piensa que podía aportar a la organización; y recién en tercer lugar se consulta qué título universitario tiene.

Esto no quiere decir que no se deban respetar las incumbencias profesionales -que por otro lado están reguladas por ley, y velar por su cumplimiento es función indelegable del Consejo Profesional- pero no hay que perder de vista hacia dónde se dirige el mundo. Y en cuanto a "nuestros primos los abogados", vale la pena decir que mantenemos una excelente relación con sus Colegios, que la seguiremos abonando durante la próxima gestión si resultamos ganadores en las elecciones del 19 de junio.

Por otro lado, tenemos algunos temas sobre los que aún restan definiciones y cuya evolución seguiremos atentamente como el de la Sindicatura Concursal y nuestra participación profesional como peritos judiciales, lo cual aspiramos a lograr a través de una mesa de enlace con la Cámara Laboral. También buscaremos impulsar la Ley de Honorarios en CABA, para cuando los juzgados de la justicia laboral pasen al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.