Jubilaciones: aumentan 10,7% en junio y 12,2% en septiembre

La mejora que se dará en los dos meses también alcanza a pensiones y asignaciones familiares. En total beneficia a 14 millones de personas

En junio, los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social (con excepción de la AUH) cobrarán sus haberes con un aumento del 10,74%. Y en septiembre el aumento será del 12,2%. En total, esos aumentos comprenden a 14 millones de beneficios.



Ahora, con el aumento del 11,83% de marzo y el 10,74% de junio, en el primer semestre el aumento acumulado sumará el 23,8%. Y con el aumento de septiembre a noviembre, subirá al 38,9%, señala Clarín.



Los beneficiaros de la AUH están excluidos de esos aumentos porque en marzo se les adelantó, con una suba del 46%, el aumento de todo el año por lo que no reciben los aumentos trimestrales de aquí a fin de año.



Este nuevo dato del 12,2% surge tras la difusión oficial de la evolución de los salarios formales entre diciembre y marzo pasado, según el indice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El otro componente del reajuste - la inflación- del primer trimestre ya era conocida.



Entonces de la combinación de esos dos datos (70% inflación y 30% RIPTE) surgen los aumentos que regirán entre septiembre y noviembre de este año, según la nueva fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, con retroactividad a septiembre de 2017.



Entre marzo y mayo el haber mínimo es de $10.410. Entre junio y agosto, será de $11,528 y entre septiembre y noviembre de $12.934 mensuales. Las pensiones no contributivas cobran el 70% de esos mínimos y los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) el 80%.



Según ANSES, la movilidad engloba a más de 17,8 millones de personas:, 6,9 millones son jubilaciones y pensiones, 1,7 millón de Pensiones No Contributivas y Pensiones Universales para el Adulto Mayor y alrededor de 9,2 millones de asignaciones por hijo (salario familiar y AUH).