Ante el reclamo de los contadores, la AFIP destaca el constante diálogo con los profesionales

Los cambios en las declaraciones juradas se hicieron luego de una reunión con el Consejo y la Federación en la que participaron las principales autoridades

Ante el reclamo del Consejo Profesional en Ciencias Económicas porteño (CPCECABA) por los inconvenientes registrados para el cumplimiento de los vencimientos, desde la AFIP destacaron que hay un diálogo constante con el Consejo y la Federación.

Al punto tal que los cambios en las declaraciones juradas se hicieron luego de una reunión con el Consejo y la Federación en la que participaron las principales autoridades de ambas entidades, hace un par de semanas, en la AFIP.

Allí manifestaron algunos inconvenientes y se decidió:

a) lanzar el VEP simplificado para rentas hasta $200 mil.

b) lanzar la declaración jurada simplificada para que sea mucho más fácil de completarla para el resto de los contribuyentes, dada la demora de los bancos en darle a la AFIP y a los contribuyentes los datos que debían darles para pagar Renta Financiera.

Luego, este viernes 31 de mayo se realizó otra reunión, nuevamente con las dos entidades, en la que se volvió a escuchar sus reclamos, así que el canal de diálogo e intercambio está abierto en forma permanente.



En cuanto los números: Con más de dos semanas por delante para que venzan los impuestos mencionado, ya se presentaron casi 98 mil declaraciones juradas de Ganancias de Personas Físicas, unas 106 mil de Bienes Personales y 12 mil de renta financiera. Y se pagaron casi $ 7,4 millones por medio del VEP para evitar la declaración jurada de renta financiera.

Cabe recordar que los vencimientos operan desde la segunda semana de junio y que no hubo quejas este año por los aplicativos de Bienes Personales ni Ganancias; hay reclamos de los consejos por Renta financiera, que parten de la demora de los bancos en pasar la información a la AFIP. Pero no está prevista la prórroga porque no hay en problemas técnicos que lo ameriten