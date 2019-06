Aguinaldo: el Impuesto a las Ganancias se retiene proporcionalmente desde principios de año

Con la reglamentación de la última reforma tributaria, la AFIP publicó las tablas de deducciones que mes a mes deberán aplicar los empleadores

El Impuesto a las Ganancias que alcanza al aguinaldo se retiene proporcionalmente desde principios de año.

Así lo estableció la reglamentación de la última reforma tributaria. En efecto, la AFIP publica las tablas de deducciones que mes a mes deben aplicar los empleadores agentes de retención.



Puntualmente, desde 2017 rige un nuevo procedimiento para que los agentes de retención determinen el impuesto en el caso de trabajadores y pasivos que cobran del sueldo anual complementario (SAC).



Entre las modificaciones de norma se estableció que el aguinaldo deberá prorratearse en los 12 meses a los fines del cómputo de Ganancias, de modo que no haya diferencias abrutpas cuando el empledo percibe este concepto.



Para la determinación del importe a retener en el mes, los empleadores y otros agentes de retención deberán adicionar a la ganancia bruta y a las retribuciones no habituales de cada mes calendario, una doceaba parte de la suma de esos montos en concepto de SAC.



Asimismo, en los meses en que se abonen las cuotas del aguinaldo, el empleador no considerará la remuneración bruta por tal concepto para la determinación del Impuesto a las Ganancias.



La liquidación anual o final se efectuará sin considerar el incremento de esa doceava parte, con lo que puede surgir un importe a retener o a reintegrar por aplicación de este procedimiento.



"Desde la reforma que se hizo en 2016, el aguinaldo ya no se ve afectado por el Impuesto a las Ganancias en forma directa porque se proporciona a lo largo de los seis meses previos al cómputo del pago del SAC. Antes, en los meses donde se cobrara el aguinaldo se retenía más o cambiaba la tabla o se daba un salto de no pagar a pagar el impuesto. Eso ya no existe porque los empleados tributan todos los meses lo mismo, ya que se prorratea a lo largo del año", explicó Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados.