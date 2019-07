El acuerdo Mercosur - UE impone una nueva y profunda reforma tributaria

La Argentina deberá mejorar su competitividad tanto para poder exportar hacia la Unión Europea como para no verse afectada por las importaciones

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es muy importante para desarrollo de la Argentina y socios comerciales.



El mismo requiere la aprobación de los Congresos y se irá aplicando paulatinamente conforme a las negociaciones que se vayan realizado y a la "letra chica" donde quedará plasmado el acuerdo.



La Argentina deberá trabajar en mejorar su productividad y competitividad tanto para poder exportar hacia la Unión Europea como para no verse afectada por las importaciones que ingresarán de la misma



Cuando hablamos de la necesidad de estas mejoras, necesariamente tenemos que referirnos a los aspectos tributarios.



Argentina debe ponerse inmediatamente a trabajar en una nueva y profunda reforma tributaria para bajar el "costo argentino".



Con ese objetivo es imprescindible que se comience a trabajar y analizar todas las reformas que deben realizarse en cada uno de los tributos que se aplican en la Argentina.



Este es un breve listado que sirve de puntapié inicial para comenzar a trabajar en las reformas a realizar:



Derechos de Exportación



Los actuales derechos de exportación, conocidos como retenciones a las exportaciones, afectan claramente a las exportaciones debido a que afectan su competitividad en el mercado internacional.



El Gobierno ha indicado que estos derechos son transitorios para poder solventar el déficit fiscal.



Para que las expotaciones argentinas a la CEE puedan ser competitivas, es importante que lo antes posible se eliminen las retenciones a las exportaciones.



Impuesto a las Ganancias



- Implementación integral del ajuste por inflación impositivo en todos los casos y sin limitarla al cumplimiento de los parámetros de evolución del IPC conforme la Ley 27.430 con su posterior modificación



- Derogación de la gravabilidad de la renta financiera dispuesta por la Ley 27.430.



En gran cantidad de casos debe tributarse sobre ganancias que no son tales debido a que son menores a la inflación del período.



La Argentina necesita financiarse y la gravabilidad de la renta y los resultados de la compra venta de títulos públicos argentinos conspira para que los residentes argentinos inviertan en esos instrumentos.



No es razonable que un residente argentino invierta en títulos públicos de Brasil y goce de la exención de los resultados de compra venta y de los rendimientos, mientras que si lo hace en títulos públicos argentinos, deba pagar el impuesto.



- Actualización semestral automática de las deducciones personales y de las tablas de escalas del impuesto para personas humanas y sucesiones indivisas de acuerdo al IPC



Impuesto al Valor Agregado



Reglamentación inmediata del régimen de devolución del IVA por inversiones en bienes de uso que fue creado por la Ley 27.430 y reglamentado por el poder ejecutivo pero no por la AFIP.



- Derogación de las presunciones de no vinculación a la actividad que impiden el cómputo de créditos fiscales.



- La actual ley del IVA mantiene presunciones de no vinculación a la actividad gravada que no admiten prueba en contrario.



Por ejemplo, presume que cuando compramos un automóvil para afectarlo a la actividad solamente hasta la suma de $20.000 está afectado a la actividad gravada y el resto no. Hoy un auto nuevo de gama baja ronda los $400.000.



Entendemos que lejos de modificar el importe, lo que debe es derogarse la limitación.



El Fisco tiene amplias factultades de verificación y fiscalización para impugnar el cómputo de los créditos fiscales de aquellas compras de automóviles que no sean realmente afectadas a la actividad gravada



En el mismo sentido deben derogarse las otras presunciones vinculadas a servicios de restaurante, hoteles, gimnasios, playas de estacionamiento, compra de ropa, etc.



Impuesto al cheque



El impuesto al cheque es altamente distorsivo en la economía e incrementa los costos de las empresas. Sin embargo, dado que es de fácil recaudación, entendemos que se podría mantener pero permitiendo el cómputo del 100% del mismo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.



Asimismo, se debería permitir también el cómputo del 100% como pago a cuenta del impuesto al valor agregado.



Impuesto sobre los Bienes Personales



Se debe volver a insistir al Congreso para eliminar el impuesto sobre los bienes personales como estaba previsto en el proyecto de ley de sinceramiento fiscal enviado por el Poder Ejecutivo



Impuesto sobre los Ingresos Brutos



El impuesto sobre los ingresos brutos es altamente regresivo y afecta a la economía.



No es posible devolver el impuesto pagado en las etapas anteriores al momento de la exportación, por lo que claramente es un impuesto que se exporta.



Esto hace menos competitivas a nuestras exportaciones.



Las Provinicias y la Ciudad de Buenos Aires, deberían trabajar hacia la eliminación de este impuesto y la instauración de un impuesto a las ventas.



Generación de saldos a favor



Los regímenes de retención y/o percepción de impuestos generan muchas veces saldos a favor que inmovilizan capital de trabajo y aumentan el costo financiero de las empresas.



Si bien en el Consenso Fiscal firmado entre Nación, CABA y Provincias, las Jurisdicciones subnacionales se comprometieron a crear mecanismos rápidos de devolución, a la fecha es letra muerta.



Para mejorar la competitividad, resulta necesario que se adecúen los regímenes de retención y percepción a los efectos que no generen saldos a favor y, en caso de generarlos, que se establezca un procedimiento rápido de devolución de los mismos.



Tasas Municipales



Los municipios tienen la facultad de crear y recaudar impuestos de manera complementaria a la que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que las leyes establecen para el orden provincial.



El tema es que en la mayoría de los casos, los hechos imponibles ya está gravados por la Nación y las Provincias y los Municipios bajo el nombre de tasa, aplican un impuesto análogo.



- Se deben eliminar los impuestos y tasas que aplican los Municipios sin el sustento legal correspondiente.



Costo laboral



El costo laboral argentino es muy alto.



Se debe trabajar en una modernización de la legislación laboral y en una baja del costo laboral.



A través de un conograma de implementación paulatina, se debería ir permitiendo el cómputo gradual de las contribuciones patronales como crédito fiscal en el IVA.