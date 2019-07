ANSES: cuándo y cuánto serán los próximos aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el mes en el que aumentarán las Asignaciones Familiares y las Jubilaciones

De acuerdo a la ley de Movilidad, quedan dos aumentos de los cuatro que hay en el año. Sin embargo, el monto actualizado es para los jubilados y pensionados, titulares de Asignaciones Familiares y de pensiones no contributivas.



A su vez, desde la ANSES, informaron que los beneficiarios de las AUH ya percibieron los cuatro incrementos anuales en marzo cuando el Gobierno nacional decidió subirla un 46%. En ese momento, el objetivo era que los beneficiarios enfrentaran la inflación durante todo el año.



De esta manera, para que se otorgue otro aumento, la inflación debería el 46% o que el Gobierno decida aumentarlo. Actualmente, el monto de la Asignación Universal por Hijo es de $2652 por mes. Sin embargo, hasta febrero de 2020 no se prevén actualizaciones trimestrales.



A su vez, la Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, se elevará a $10.355 en septiembre. En el caso del pago por hijo, el monto subirá en septiembre a $2526 en el caso de las familias ubicadas en el tramo de ingresos más bajos alcanzados por el sistema.



Asimismo, las Asignaciones Familiares subirán hasta $31.494 y será de $2.250 por hijo. También aumentará la Ayuda Escolar Anual a $1884 por hijo, que el Estado paga a los trabajadores formales.



El Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, dijo: "Tenemos un compromiso profundo con la seguridad social y queremos que cada argentino se sienta cuidado, especialmente los más vulnerables".



Sin embargo, los datos de septiembre aún no son oficiales. Surgen de aplicar la fórmula de movilidad establecida por ley. El cálculo contempla parte de la evolución de los precios minoristas y de los salarios formales de la economía.