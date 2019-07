Lacunza: "Ingresos Brutos va a seguir bajando en 2020, 2021 y 2022"

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, defendió -con datos y números- la gestión realizada desde diciembre de 2015 cuando recibieron el distrito con una caja de solo $200 millones y "con deudas por todos lados".



En un hilo por Twitter, Lacunza hizo eje en la baja en la presión impositiva en el principal distrito del país. "@mariuvidal bajó a la mitad los impuestazos de Scioli de 2008 y 2012 (cuando pagó aguinaldo en 4 cuotas); y devolvió a los bonaerenses $35.000 millones de los $73.000 millones que les había aumentado Scioli. Y va a seguir bajando en 2020, 2021 y 2022 (no es promesa, es ley)", dijo el hombre fuerte de la economía bonaerense.



"¿Para qué ordenamos las cuentas y bajamos el déficit de 1,1% del PIB al 0,5% en 2019? Para poder bajar $35.000 millones de Ingresos Brutos; Sellos; impuestos provinciales al consumo de electricidad, gas y agua mientras el Inmobiliario y Automotor empataron a la inflación. Relato vs hechos. Quién subió y quién bajó Ingresos Brutos a la producción (que se traslada a consumidores): entre 2007 y 2015 aumentaron alícuotas por el equivalente a casi $73.000 millones y entre 2015 y 2019 bajaron por el equivalente a $35.000 millones", amplió Lacunza.



"Para aliviar el impacto de las tarifas, desde 2018 también se eliminaron los impuestos provinciales al consumo de electricidad, gas y agua, por el equivalente a casi $4.000 millones que volvieron a los hogares bonaerenses", recordó. "¿Y el Inmobiliario Rural y Urbano? No aumentó ni bajó. Se mantuvo neutro. Siguió la evolución de la inflación. Igual que el Automotor al valor de los vehículos", señaló.



"¿Por qué empezamos por Ingresos Brutos? Porque es el más distorsivo (se va acumulando y se paga varias veces cada vez que compramos algo) y es regresivo (pagan más los pobres que los que los ricos: representa el 14% de los hogares de ingresos bajos y el 4% de los ingresos altos)", agregó y anticipó: "Ingresos Brutos va a seguir bajando en 2020, 2021 y 2022. No es una simple promesa. Es la ley de Consenso Fiscal que impulsamos y aprobamos en Nación", ratificó.