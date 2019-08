Monotributo: qué hay que hacer para acceder a la quita de impuestos

El Gobierno anunció varias medidas, entre las que se encuentra la bonificación del componente impositivo de la cuota del Monotributo de septiembre

Luego de las elecciones de agosto de 2019, el Gobierno nacional anunció varias medidas, entre las que se encuentra la bonificación del componente impositivo de la cuota del Monotributo de septiembre.



Al respecto, la AFIP acaba de reglamentar cómo se va a acceder a ese beneficio. La cuota vence el 20 de septiembre de 2019. Desde el 6 de septiembre se puede pagar con el descuento.



A quiénes alcanza



Desde el Blog Mi Presupuesto Familiar explicaron que alcanza a los monotributistas que hayan cumplido hasta el 21 de agosto último, con el pago de todas las cuotas de enero a agosto de 2019. O bien, a quienes las hubieran adherido a un plan de facilidades.



Quienes tengan deudas, podrán adherir al nuevo régimen para cancelarlas hasta en 10 años. La AFIP asignará el beneficio en forma automática al pago de la cuota de septiembre.



Al ingresar al sitio web de AFIP con clave fiscal, se verá que el monto a pagar el 20 de septiembre no tendrá incluido el componente impositivo. Sólo tendrá el valor de los aportes previsionales. Desde se puede generar el VEP (volante electrónico de pago) y abonarlo.



Si no se paga el componente previsional (obra social y jubilación) porque son empleados, menores, aportante a cajas profesionales u otras causas, no tendrán que abonar nada en septiembre.



En el caso de quienes tienen la cuota por débito automático, la resolución no dice nada pero es de esperar que también sea la AFIP quien debite el monto correspondiente, sin la parte impositiva.



En el caso de abonar la cuota en forma presencial, pueden suceder dos cosas: que la entidad de cobro permita incluir monto cero o no lo permita.



En cualquier caso, acá no hay un monto automático, sino que hay que informarle al cajero que no te corresponde pagar el componente impositivo (el código es "Impuesto 20") y en este concepto tienen que poner $0 (cero pesos).



Si el sistema informático del cobrador no permite poner un importe de $0 en el componente impositivo, hay que usar el volante de pago formulario F. 155 y poner sólo el monto de los aportes previsionales.