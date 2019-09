Paso a paso: cómo obtener el beneficio del IVA a tasa cero siendo potencial microempresa

La AFIP creo un mecanismo para que aquellas Pymes que no estén gozando de los beneficios por no estar inscriptas en el "Registro de empresas MiPyMES"

La AFIP creo un mecanismo alternativo para que aquellas Pymes que no estén gozando de los beneficios por no estar inscriptas en el "Registro de empresas MiPyMES" o no tener un certificado MiPyME vigente.



Se trata de una caracterización especial dentro del "Sistema Registral" denominada "Potencial micro, pequeña y mediana empresa – tramo I y II", y se realizará automáticamente para incluir a las empresas que reúnan las mismas condiciones que aquellas inscriptas en el registro MiPyMES.



Esto les permitirá acceder a condiciones especiales en planes de facilidades de pago, tasas diferenciales, exclusión de regímenes de retención o percepción, y en otras operatorias dependientes de la AFIP.



Para realizar la caracterización se tendrá en cuenta el monto total anual de las ventas, locaciones o prestaciones de servicios informadas en las declaraciones juradas del IVA correspondiente a la actividad principal declarada y que surja del promedio de los últimos 3 años calendario.



En los casos en los que no hayan transcurrido 3 años calendarios completos desde el inicio de la actividad, se promediarán los ingresos anuales correspondientes al período transcurrido. De tratarse de un año incompleto, se anualizan los montos de las ventas, locaciones y prestaciones de servicios.



El proceso de caracterización será sistémico y se realizará por primera vez, excepcionalmente, el 2 de septiembre de 2019. Posteriormente se hará durante los primeros quince días de mayo de cada año con la información disponible al 31 de diciembre del año calendario anterior. Quienes inicien actividad durante el año en que se realice el proceso serán caracterizados como "potenciales microempresas".



En el "Sistema Registral" se reflejará la caracterización asignada mediante alguno de los siguientes códigos:

Los alcanzados por el beneficio del Decreto 567/19 deberán estar caracterizados como microempresa o como potencial microempresa.



Los topes de facturación actuales para encuadrar son los siguientes:





Luego, para solicitar el beneficio, deberán ingresar al servicio con clave fiscal "Sistema Registral", menú "Registros Especiales", opción "Características y Registros Especiales" y seleccionar la caracterización "438 – Beneficio Decreto 567/19 – IVA Tasa 0".



Al respecto, el consultor tributario Marcos Felice, brinda las siguientes consideraciones a tener en cuenta:



- Para ser encuadrado como potencial MiPyME, es requisito tener presentadas todas las declaraciones juradas del IVA correspondiente a los períodos que se tendrán en cuenta para determinar el promedio anual.



- Los monotributistas serán caracterizados como potenciales microempresas.



- Quienes no fueran categorizados como potencial micro, pequeña y mediana empresa – tramo I y II" y consideren que reúnen los requisitos para serlo, podrán solicitar la inscripción en el registro de empresas MiPyMES.



- Tener en cuenta que al dar de alta la caracterización del beneficio del IVA con tasa al 0%, se presta conformidad para que figure en la constancia de inscripción.