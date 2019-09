Cuáles son las ventajas de pagar aportes y contribuciones con Letras del Tesoro

Letes, Lecap, Lelink y Lecer se computan a un "valor técnico" que está por encima del valor de mercado luego de que sus vencimientos fueran "reperfilados"

Dentro del paquete de medidas anunciado el fin de semana, se incluye la posibilidad de pagar deudas con la AFIP, aunque no cualquier deuda, sino los aportes y contribuciones de la seguridad social de particulares y empresas empleadoras, recordó un informe de Mills Capital Group (MCG).



Las Letes, Lecap, Lelink y Lecer se computan a un "valor técnico" que está por encima del valor de mercado que tienen esas letras en la actualidad luego de que sus vencimientos fueran "reperfilados" para todos los tenedores de los mismos que no sean personas humanas.



"Pero no sólo los tenedores podrán usar esa vía para pagar deudas con la AFIP, sino que también las empresas podrán comprar las letras en el mercado secundario y así cancelar obligaciones de una manera más económica", advirtió MCG.



Con una cotización deprimida en el mercado y la posibilidad de presentar las letras a una AFIP que las toma con el valor técnico, se convierte en un incentivo a hacerse de estos títulos para cancelar deuda. Se pueden pagar deudas de aportes y contribuciones adeudadas hasta el 31 de julio último, señala el informe.



Para utilizar esta forma de cancelar esa deuda, el contribuyente deberá ordenar la transferencia desde la plataforma donde opera sus títulos regularmente a la AFIP. Esa información deberá ser en pesos, por el valor del crédito que podrá utilizar el contribuyente.



La Secretaría de Finanzas deberá establecer los valores de cada papel y transmitirlo a Caja de Valores, para que pueda ser imputado como crédito fiscal. Hecho esto, el contribuyente visualizará el crédito de estos bonos en la cuenta tributaria y los utilizará para pagar la deuda de aportes y contribuciones de seguridad social. Esta alternativa estará disponible desde el martes 10 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2019.

El mecanismo

El Gobierno habilitó la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar aportes y contribuciones con títulos de deuda pública nacional cuyo vencimiento fue "reperfilado" la semana pasada.



Se trata de las Letes, Lecaps, Lelink y Lecer. Los mencionados títulos se podrán afectar para pagar las declaraciones juradas de cargas sociales adeudadas hasta el 31 de julio pasado.



El mecanismo para pagar aportes y contribuciones con títulos públicos "reperfilados" será el siguiente:





1) El contribuyente ordenará la transferencia desde la plataforma donde opera sus títulos a la AFIP.



2) La Caja de Valores informará los bonos electrónicos generados.



3) La AFIP procesará los bonos electrónicos recibidos.



4) El contribuyente visualizará el crédito de estos bonos en la cuenta tributaria y los utilizará para pagar la deuda de aportes y contribuciones de seguridad social.



Desde del 15 de este mes y hasta el 30 de noviembre de este año se podrán ordenar transferencias de bonos a la AFIP, señaló el consultor tributario Marcos Felice.