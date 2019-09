La AFIP tiene todo listo para la puesta en marcha del "libro de IVA digital"

La AFIP lanzó en su sitio web el micrositio "Libro IVA Digital" donde se encuentra el borrador de la resolución general que implementará el mencionado servicio.

Las obervaciones al proyecto de resolución general pueden enviarse desde aquí.



El consultor Marcos Felice señala que el Proyecto de resolución general sobre el Libro IVA Digital establece que se encuentran obligados a registrar electrónicamente sus operaciones a través del presente régimen, los sujetos que se indican a continuación:



1. Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado.



2. Sujetos exentos en el impuesto al valor agregado.



No deberán registrar electrónicamente sus operaciones mediante el "Libro de IVA Digital", los sujetos comprendidos en los siguientes incisos:



a) Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no fueren empresas y/o entidades -pertenecientes, total o parcialmente, a dichos Estados.



b) Quienes presten servicios personales domésticos.



c) Quienes desempeñen las funciones de directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes del consejo de vigilancia, socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, socios administradores de sociedades en comandita simple y comandita por acciones, fideicomisarios y consejeros de sociedades cooperativas; únicamente por los honorarios o retribuciones que perciban por el desarrollo de las tareas indicadas y en tanto suscriban el correspondiente recibo expedido por la sociedad.



d) Las entidades exentas en el impuesto al valor agregado comprendidas en los incisos e), f), g) y m) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.



e) Los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (Monotributo).



La excepción dispuesta en el párrafo anterior no obsta el cumplimiento que en materia de registración y respecto de otros aspectos de naturaleza tributaria, civil, comercial, contable, profesional u otros, establezcan otras disposiciones legales, reglamentarias o complementarias para cada actividad, operación o sujeto.





En cuanto a la entrada en vigencia de la resolución se establece que las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, excepto para los casos que se detallan a continuación, cuya aplicación se determina seguidamente:



a) Obligación de registración electrónica de las operaciones mediante la generación y presentación del "Libro de IVA Digital":



1. A partir del período octubre de 2019, para los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan sido notificados por esta Administración Federal a su Domicilio Fiscal Electrónico, respecto de su inclusión.



2. A partir del período enero de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan efectuado ventas por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no gravadas) declaradas en el impuesto al valor agregado durante el año calendario 2018 por un importe igual o inferior a $500.000.



3. A partir del período marzo de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan efectuado ventas por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no gravadas) declaradas en el impuesto al valor agregado durante el año calendario 2018 por un importe superior a $500.000 e inferior a $2.000.000.



4. A partir del período mayo de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan efectuado ventas por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no gravadas) declaradas en el impuesto al valor agregado durante el año calendario 2018 por un importe superior a $2.000.000.



5. A partir del período julio de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que no se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente.



6. A partir del período julio de 2020, para los responsables exentos ante el impuesto al valor agregado.



Por los períodos hasta junio de 2020 inclusive, se continuará con la registración electrónica.



b) Modificaciones establecidas por el Artículo 14 -excepto las previstas en los puntos 5, 11 y 13-: desde la fecha que, según lo indicado en los incisos precedentes, los sujetos alcanzados se encuentren obligados a la registración electrónica de las operaciones mediante la generación y presentación del "Libro de IVA Digital".



c) Modificaciones establecidas por el Artículo 15 para el Titulo II de la Resolución General Nº 3.685 y sus modificatorias: a partir del periodo julio de 2020.



Asimismo, en su artículo 20 se establece que que se deja sin efecto de la Resolución General N° 3.685 y sus modificatorias:



a) El Título I, el Anexo I y el programa aplicativo denominado "AFIP – DGI – REGIMEN DE INFORMACION DE COMPRAS Y VENTAS", aprobado por la citada resolución general: desde la fecha que, según lo indicado en el Artículo 21, los sujetos alcanzados se encuentren obligados a la registración electrónica de las operaciones mediante la generación y presentación del "Libro de IVA Digital".



b) El Capítulo I del Título II y el Anexo IV: a partir del período julio 2020. No obstante lo dispuesto en el inciso a) precedente, deberá utilizarse el mencionado programa aplicativo cuando corresponda dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 17, a períodos omitidos o rectificativas de presentaciones ingresadas durante su vigencia.