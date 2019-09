Empresas pueden ganar hasta un 50% si pagan impuestos con letras "reperfiladas"

La operatoria es ventajosa para empresas que cuenten con "espalda" financiera como para poder ir al mercado a tratar de conseguir este tipo de títulos

Las empresas que usen para pagar impuestos Letras del Tesoro que entraron en el denominado "reperfilamiento" de vencimientos pueden llegar a ganar entre un 36% y 50% si las compran en el mercado secundario.

Te puede interesar Cuál es el tratamiento impositivo del dólar "rulo"

La operatoria podría ser bastante ventajosa para aquellas empresas que cuenten con "espalda" financiera como para poder ir al mercado a tratar de conseguir este tipo de títulos.



Alejandro Caramella, jefe de la Mesa de Operaciones de The First Capital Group, señaló a Ámbito Financiero que hay que tener en cuenta que ahora el mercado secundario para este tipo de papeles se ha reducido a cerca del 10% del volumen que tenía hasta el día en que el ministro de hacienda, Hernán Lacunza anunció que no iba a pagar en fecha.



Caramella explicó que las dos letras más líquidas son las Lecap y las Letes en dólares.



Las Lecap son Letras Capitalizables, un instrumento de deuda en pesos de corto plazo pensadas para inversores de perfil conservador. Como en un plazo fijo renovable automáticamente, las Lecap capitalizan los intereses que van generando hasta su vencimiento.



Según señaló Caramella, las Lecap que vencieron el pasado 30 de agosto se pueden comprar en el mercado al 73,5% de su valor nominal. Eso implica que si se emplean para pagar Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, la diferencia con el valor técnico sería del 26,5 puntos, lo que equivale a una ganancia del 36 por ciento.



Por otro lado, una Letra del Tesoro (Lete) en dólares con el mismo vencimiento, se consigue en el mercado a valores de entre el 50% y el 55% de su valor nominal. Las Letes ofrecen la posibilidad de combinar un nivel muy bajo de riesgo con una efectiva cobertura ante variaciones en el tipo de cambio brindan una tasa de rendimiento en dólares similar a la de un bono soberano. En este caso, la ganancia es de 50 puntos.



Luciano Tommasin, asesor de Invertir On Line, señaló al matutino que las Letes en dólares con vencimiento al 29 de mayo están al 75%, mientras que la que menor rendimiento ofrecería para pagar impuestos es la que vence el 17 de enero de 2020, que se ubica al 98 por ciento.



También se encuentran "reperfiladas" las Lelinks y las Lecer, pero según explicó Caramella, no hay referencia de precios en este momento en el mercado, es decir, no hay nadie negociando con ellas. Igualmente, el operador consideró que en la medida en que comience el período que desde el lunes de la semana próxima en el que las empresas podrán cancelar sus deudas con la AFIP, el mercado de letras retomará algo de actividad.