Cuánto se "come" el Impuesto a las Ganancias del bono de 5.000 pesos

El Gobierno confirmó el pago de un bono salarial obligatorio para los trabajadores del sector privado que será cercano a los 5.000 pesos

El Gobierno confirmó el pago de un bono salarial obligatorio para los trabajadores del sector privado que será cercano a los 5.000 pesos.

Tributaristas adelantaron a iProfesional que el beneficio pagará el Impuesto a las Ganancias.

El impacto en el bono, dependerá en qué tramo de la escala de Ganancias se encuentre cada trabajador.

Así se implementó con el impuesto denominado "Incentivo Docente". "Se cobraba un impuesto adicional y el monto se destinaba a un mayor pago a los salarios de los docentes", precisó Julián Ruiz.

En líneas generales, el Impuesto a las Ganancias se "come un 4,15% del monto del bono de 5.000 pesos.

En el caso de un trabajador soltero con un salario sujeto al impuesto de $64.581,22; Ganancias se lleva del bono 207,50 pesos.

Si se trata de un trabajador casado con dos hijos y con un salario sujeto al impuesto de $72.685,93; Ganancias se lleva del bono 207,50 pesos.

El mismo monto se detrae del bono si se trata de un trabajador casado con dos hijos y cónyuge desempleada que cobra un salario de 79.355,42 pesos.

Alternativas de alivio

"Sería importante y hasta indispensable que el pago del mismo no afecte las finanzas de los empleadores, sobre todo las pymes", señala el consultor tributario Marcos Felice.



¿Cómo? Felice propone un par de ideas que pueden aliviar la carga financiera y a la vez cumplir con el pago de obligaciones tributarias y de la seguridad social.



Como primer medida y seguimos insistiendo en que es fundamental el envío de un proyecto de ley que incluya una moratoria a diez años con condonación de intereses y multas, a baja tasa de financiación y con distintos planes según las cuotas y tipo y monto consolidado de deuda.



Además, en relación al bono para trabajadores privados se debería contemplar alguna o algunas de las siguientes opciones:



- Que el importe abonado en concepto de bono sea considerado a cuenta de futuros aumentos que se acuerden en paritarias entre los distintos sectores.



- Que el total abonado por el empleador a toda su nómina sea considerado pago a cuenta de impuestos o contribuciones.



- Que en el mes o meses que se devengue el bono se incremente la detracción de ley 27430 en el mismo importe. Esto hará disminuir las contribuciones a pagar.



- Que se aplique un beneficio similar al del Decreto 561/2019, es decir reemplazar el pago de los aportes por mayor sueldo neto de bolsillo al trabajador. En este caso el Estado se haría cargo del importe correspondiente.



- Que el bono sea no remunerativo para que no implique mayores cargas sociales en los meses en que se liquide.



- Que se disponga la exención por el total del monto abonado por bono a trabajadores privados de las contribuciones a sindicatos. En su defecto, los mismos sindicatos y/o federaciones podrían absorber el aporte del trabajador para que implique un mayor salario en su bolsillo.



"Por último, se debería disponer la exención en Ganancias del bono para que no afecte él ingreso directo de los trabajadores", concluye Felice.