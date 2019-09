Impuesto a la renta financiera: alcance de los bonos argentinos

Los intereses de los bonos argentinos pagan el 15% o el 5% independientemente del resultado que se obtenga por la venta de los mismos

Tal como están hoy las normas del impuesto a las ganancias respecto de la renta financiera, los intereses de los bonos argentinos pagan el 15% o el 5% independientemente del resultado que se obtenga por la venta de los mismos.



Vale decir que un bono argentino suscripto en la emisión por u$s100 que hoy cotiza u$s40 implica una pérdida real en el caso de la venta de u$s60. Al mismo tiempo los intereses que se cobren por ese bono generan un impuesto del 15%, si se cobraran u$s10 habrá que pagar u$s1.5 sin posibilidad de compensar la ganancia de u$s10 con la pérdida de u$s60 en el capital invertido.



Esta situación que es a todas luces injusta, fue contemplada para el año 2018 por el artículo 95 del Decreto Reglamentario 1170/18. La norma estableció que los intereses percibidos por bonos argentinos en el año 2018 podían (i) gravarse en el año de la cobranza -un disparate considerando las pérdidas de capital asumidas por los tenedores de bonos- o (ii) considerarse menor costo de los bonos que los originaron. La opción quedaba en manos del contribuyente.



De esa forma la ganancia por el interés se compensaba con el resultado de la venta de los bonos o, en el caso que no estuvieran vendidos al 31.12.18, se trasladaban al año siguiente como menor costo de compra, impactando en resultados en el año de la efectiva venta.



Esta norma estaba prevista dentro del grupo de "normas de transición" previstas para el año 2018 como primer año de impacto de la reforma del impuesto a als ganacias y la gravabilidad de la renta financiera.



Ahora para 2019 no hay norma que contemple este tema, sin embargo el proyecto de ley de presupuesto 2020 incluye en su artículo 57 una extensión de la opción para el año 2019, por lo que de ser aprobada, los intereses percibidos por bonos argentinos en el año 2019 no generan una ganancia autónoma porque podrán sumarse el resultado de la venta o seguir reduciendo el costo del capital invertido al momento de hacer la compra.

Fernanda Laiun

Estudio Laiun, Fernández Sabella & Smudt