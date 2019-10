Río Negro se une al Monotributo simplificado de AFIP: cómo funciona el régimen

En octubre, la Agencia provincial opera esa carga conjuntamente con la AFIP. Esta concentración alcanza a unos 45 mil monotributistas

Desde este martes 1 de octubre, la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ponen en marcha el mecanismo de monotributo unificado. Unos 45.000 pequeños contribuyentes de Ingresos Brutos no tendrán que hacer más trámites, y su tributo provincial estará cargado con su pago nacional, señala el Diario de Río Negro.



Se trata de un "Sistema Único Tributario" que asegura la simplificación de los gravámenes y la reducción de la carga tributaria total, mejorando la performance recaudatoria de cada componente con menores costos administrativos y operativos.



En el nuevo procedimiento, los monotributistas no tendrán trámites o concurrencias en Río Negro porque cuando paguen ese tributo a Nación -en el banco o por retención- también se sumará la carga rionegrina, que después la AFIP transferirá a la provincia.



Los beneficios implican un solo pago, en lugar de dos, un único vencimiento: el día 20 de cada mes, como rige actualmente para el Monotributo de la AFIP, y la eliminación de percepciones, retenciones y recaudaciones bancarias a los monotributistas. Esto implica que los monotributistas dejarán de adelantar el pago de los impuestos cada vez que hacen una compra, una venta a través de medios digitales o un movimiento en sus cuentas bancarias.



Esta utilidad implica además contar con un canal integrado de gestión de trámites y servicios, centralizado en el micrositio Mi Monotributo de AFIP, y un solo paso para el alta del Monotributo, válido para las dos administraciones.



Los contribuyentes del Monotributo Unificado Río Negro, abonarán su impuesto de manera única y conjunta en un solo acto de pago, en el micrositio "Mi Monotributo" desde la página web de AFIP.



También se puede acceder al micrositio de AFIP descargando la aplicación "Mi Monotributo" en cualquiera de las tiendas virtuales disponibles, tanto para sistema operativo Android como iOS Apple.



La Agencia de Recaudación de Río Negro informó que si un contribuyente está adherido al pago por débito automático deben estar al tanto de que la entrada en vigencia del Monotributo Unificado implica modificaciones en este servicio de pago.



En cuanto a los adheridos al débito en Ingresos Brutos pero no en la AFIP, el ente recaudador rionegrino indicó que en este caso el gravamen se pagará por este medio de forma separada solo hasta el anticipo 9. Luego será dado de baja, debiendo pagarlo junto al monotributo utilizando los medios de pago habilitados por AFIP.



En caso de querer continuar pagando por débito se debe solicitar la adhesión del Monotributo unificado, pagando el impuesto nacional (Monotributo) como el provincial (Ingresos Brutos) juntos. Para adherir se ingresa al micrositio Mi Monotributo, y debe declarar un número de Clave Bancaria Única (CBU).



En tanto, los adheridos al débito en AFIP pero no en Ingresos Brutos no deben realizar ningún trámite. El monto a pagar mensual se actualizará incorporando el componente provincial (Ingresos Brutos) debitándose de forma conjunta, a partir de octubre, en la cuenta declarada ante la AFIP.



Si no se quiere usar este medio de pago se debe dar de baja de forma completa, y por otra parte, la Agencia de Recaudación provincial recordó que con Monotributo Unificado, el Monotributo de la AFIP e Ingresos Brutos de Río Negro se pagan juntos.