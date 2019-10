Se llevó adelante un operativo conjunto contra la evasión de dueños de outlets

Autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires junto con el Sindicato de Puesteros de la Argentina, realizaron un operativo de control para detectar irregularidades de los propietarios de ferias y outlets que funcionan en el país.



Funcionarios bonaerenses, encabezados por Marcelo Gutovich, titular de la Delegación Regional Avellaneda del Ministerio de Trabajo y Walter Godoy, Secretario General del gremio que nuclea a los puesteros, se presentaron en el "Rivadavia Outlet Factory" de Avellaneda, para llevar a cabo una inspección que buscó determinar si el predio ferial y su propietario cumplían con los requisitos exigidos para funcionar.



"Hemos detectado que el propietario de este outlet no cumple con los mínimos requisitos exigidos por ley", sostuvo Walter Godoy del gremio de Puesteros y lanzó: "Acá tenemos cerca de 1.300 trabajadores no registrados, totalmente en negro; se le cobran cánones abusivos a los puesteros, con el agravante que éstos no reciben factura por el pago".



En el mismo sentido, Godoy reafirmó que "queremos terminar con estas prácticas de abusos y falta de transparencia por parte de los propietarios de predios feriales, que no sólo nos estafan a nosotros sino al fisco también. Los puesteros queremos dejar de ser vistos como informales para pasar a formar parte de la economía formal".