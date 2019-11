Advierten que un nuevo impuesto a los bienes blanqueados en el exterior puede ser inconstitucional

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, analizó el impuesto que el próximo Gobierno podría cobrar a aquellos que tengan activos en el exterior

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, se refirió a los rumores de un nuevo "impuestazo" a aquellas personas que cuenten con fondos en el exterior.



"Obviamente que todo lo que se haga tiene que ser en el marco de la ley y respetando los marcos constitucionales. La realidad es que para cobrar algún impuesto hay que ver las necesidades económicas y hay un principio de igualdad ante la ley, que a igual capacidad económica se paga igual impuesto. Entonces, hacer una discriminación sobre los que tienen más capital en el exterior, estaría violando esa ley", aseguró Litvin.



En este sentido, el reconocido tributarista remarcó la importancia constitucional para frenar esta situación. "La Constitución impone límites al Estado y esos límites actúan como garantía para el contribuyente. Cobrar un impuestazo sobre algo que no produce una renta de igual magnitud que un impuesto, se torna justificatorio si es que viola el derecho de la propiedad", afirmó.



"A través del sinceramiento fiscal se esclarecieron muchas cuentas bancarias que, durante muchos años, estuvieron exentas al fisco argentino. En el 2017 fueron 117 mil millones de dólares los activos sincerados. Muchos quedaron en el exterior y esas personas que tengan activos fuera del país, están pagando impuestos a las ganancias del 35%, es decir pagan por la renta que producen", explicó.



Por otro lado, Litvin indicó que nuestro país es uno de los pocos en los que existe, dado los altos grados de desigualdad en su operación. "En la Argentina, el impuesto patrimonial nació con el pecado original de no considerar las deudas. En pocos países funciona este impuesto, sólo el 15%, en la Unión Europea sólo el 2%. La autentica capacidad económica es el activo menos el pasivo, si no se da toda una situación muy injusta", detalló.