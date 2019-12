Los aportes y contribuciones del servicio doméstico aumentarán 51% en 2020

Los nuevos importes de los aportes y contribuciones del servicio doméstico regirán partir del devengado enero 2020 que vence en febrero del mismo año

Los aportes y contribuciones del servicio doméstico aumentarán 51% en 2020 de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución General AFIP 4.180.



"La mencionada resolución fijó los importes para el año 2018 y estableció en dicho artículo que los importes de aportes y contribuciones, con excepción de los correspondientes a la Cuota de Riesgo del Trabajo, se incrementarán anualmente en forma automática, en igual proporción y en la misma oportunidad en que se realice la actualización de las cotizaciones previsionales fijas correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes", señala el consultor tributario Marcos Felice.



A tales efectos, los nuevos valores que surjan de dicha actualización resultarán de aplicación a partir del periodo devengado enero de cada año.



Para el año 2020 el coeficiente de actualización del Monotributo será del 51% teniendo en cuenta los índices de movilidad jubilatoria del 2019.



Con lo cual, los aportes y contribuciones del servicio doméstico aumentan 51% en 2020.

Te puede interesar Polémico: buscan crear un impuesto extraordinario al latifundio





"En tanto, las contribuciones a la ART se actualizan según los incrementos que se produzcan en los salarios básicos con lo cual son los correspondientes a la última actualización establecida para el devengado noviembre/2019", agrega Felice.







Te puede interesar ¿Cómo se calcula el aguinaldo de una empleada doméstica?

Actualización salarial

A partir del 1 de noviembre pasado entró en vigencia un nuevo tramo del aumento salarial que les corresponde a las empleadas domésticas. Es el tercero de un 10% que se complementa a los que ya se aplicaron en junio y agosto.



Así se completa el aumento salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (CNTCP) este año de un 30%. Además, los trabajadores del sur cobran un plus por zona desfavorable equivalente al 25%. Este incremento se suma al 15% de marzo de este año, que fue retroactivo al año pasado, y un 3% por la paritaria de 2018.



De esta forma, la escala salarial para las empleadas domésticas a partir de noviembre de 2019 quedó de la siguiente forma:



Tareas generales



Hora: con retiro $134 / sin retiro $144



Mensual: con retiro $16.514,55 / sin retiro $18.364



Cuidadores de personas



Hora: con retiro $144 / sin retiro $162



Mensual: con retiro $18.364 / sin retiro $20.465



Caseros



Hora: sin retiro $144



Mensual: sin retiro $18.364



Personal con tareas específicas



Hora: con retiro $153 / sin retiro $168



Mensual: con retiro $18.822,50 / sin retiro $20.952,50



Supervisor



Hora: con retiro $162 / sin retiro $177



Mensual: con retiro $20.260 / sin retiro $22.567,50



Bono de fin de año



Las trabajadoras de casas particulares no quedaron alcanzadas por el bono de $5.000 definido por el Gobierno como paliativo a las consecuencias económicas de los últimos meses. Sin embargo, acordaron que se pague un plus que va desde los $1.000 a los $3.000.



El monto del mismo varía de acuerdo a la carga horaria semanal: menos de 12 horas de $1.000 ($500 cada una), de 12 a 16 horas de $1.500 ($750 cada una) y más de 16 horas de $3.000 ($1.500 cada una).