Bienes Personales: con los cambios, una persona que tributaba $60.000 anuales pasaría a pagar casi el doble

La suba puede llegar a un 200% si los ahorros fueron transferidos a una cuenta en el exterior. Cuál es el impacto de la suba propuesta

El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado por el Gobierno al Congreso prevé un incremento de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, que va desde 0,5% hasta 1,25% de acuerdo al valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible de $2 millones.



Para una persona con un ingreso medio que, por ejemplo, es propietaria de un inmueble destinado a vivienda, otra propiedad destinada a alquiler, un automóvil de gama media, u$s100.000 en efectivo y otros u$s10.000 en una caja de ahorro en un banco en el país, el impuesto según la legislación vigente ronda los 60.000 pesos.

Con las nuevas alícuotas propuestas, pagará $111.387, unos $9.282 mensuales, un incremento del 85%. Finalmente, si esa persona este año tomó la decisión de llevar sus ahorros a una cuenta en el exterior, pagará $184.000, un 206% más, según un análisis realizado por Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.



En el caso analizado, para el cálculo realizado para Infobae se tomó un valor de $15,5 millones para la propiedad utilizada como vivienda (considerada casa-habitación), $8 millones para el inmueble destinado al alquiler, $500.000 por el automóvil, u$s100.000 en efectivo y u$s10.000 en una entidad financiera.

De estos bienes, están exentos del impuesto la casa-habitación, porque tiene un valor menos a los $18 millones, y el dinero depositado en caja de ahorro. Mientras que el dinero fuera del sistema financiero y el resto de los bienes están gravados.



Al no actualizarse el mínimo no imponible, que se va a mantener en $2 millones como el año anterior, el impuesto podría alcanzar a más personas, especialmente los que tienen ahorros en dólares, pero fuera del sistema financiero.

"La lógica hubiese sido actualizarlo. El que no pagaba antes, porque tenía una casa habitación de hasta $18 millones y además tenía bienes gravados que no superan los $2 millones tampoco pagará ahora", indicó Domínguez al portal de noticias. Pero puede suceder que teniendo la misma cantidad de dólares ahorrados, en caja de seguridad o fuera del sistema bancario, pase a tributar porque el dólar tuvo un salto de $37 a $63 en el año.



"Sigue teniendo la misma cantidad de dólares en efectivo, pero considerando el tipo de cambio, como no se actualizó por inflación, puede superar los $2 millones y pasar a pagar el impuesto", agregó el especialista.