Cristina Kirchner hace pie en la AFIP y puede influir en las causas

La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció el lunes ante la Justicia y la AFIP a un supuesto "grupo de tareas" que le inició una inspección irregular

La ex presidenta Cristina Kirchner denunció el lunes ante la Justicia y la AFIP a un supuesto "grupo de tareas" que le inició una inspección irregular en la regional de Comodoro Rivadavia durante la gestión de Mauricio Macri.

Además de rechazar una supuesta deuda por Impuesto a las Ganancias, la defensa de CFK detectó irregularidades en la tramitación del reclamo, ya que se habría ordenado que fuera una inspección secreta, algo prohibido en el organismo. Los inspeccionados deben ser notificados para poder defenderse.



A pedido de la vicepresidenta, la titular del fisco nacional, Mercedes Marcó del Pont, ordenó una investigación interna.



En el organismo especulan con que la ex presidenta avance contra otros altos cargos, señala Perfil.



En la AFIP, los sectores que avanzaron contra miembros del kirchnerismo y empresarios afines especulan con que la denuncia de la ex mandataria sea un primer paso para avanzar en contra de otros miembros relevantes del organismo durante la gestión de Macri.



El organismo de recaudación es clave en varias causas judiciales contra la vicepresidenta y otros actores del kirchnerismo. Sus abogados deben sostener las acusaciones contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y del ex titular de la propia AFIP Ricardo Echegaray en el juicio de Oil Combustibles.



Además, sostiene la acusación contra Lázaro Báez y el resto de los imputados en el juicio oral y público por la "ruta del dinero K". El miércoles, el abogado del fisco solicitó penas para todos los acusados.



Hoy por hoy, la nueva Directora General Impositiva es en el organismo una figura directamente relacionada con la vicepresidenta. Se trata de Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner.



En tanto, el futuro del juicio Oil Combustibles y Cristóbal López depende de los funcionarios de carrera que ahora quedaron afuera. "Hicieron las cosas mal", sostienen en la nueva conducción.



"¿Cuánto le costará a la AFIP si pierden el juicio y Cristóbal reclama daños y perjuicios?", se preguntan en el organismo. Por ahora, en el entorno de López solo piensan en lograr su absolución.

Nueva cúpula





En la Dirección General de Seguridad Social (DGSS) se nombró a Carlos Castagneto, ex diputado kirchnerista; en la sensible Dirección General de Aduanas (DGA) asumió Silvia Traverso, quien viene de trabajar con Marcó del Pont; y en la Dirección General Impositiva (DGI), asumió Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner.



García es identificada con el "kirchnerismo duro". Marcó del Pont y García "se están conociendo", explicaron desde el Ejecutivo a Perfil, dejando entrever la distancia que las separa.