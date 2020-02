Ganancias: advierten trabas para cargar alivio de empleados

La AFIP actualizó la versión del sistema del formulario 1357 de Ganancias para empleados, pero no ha publicado los nuevos diseños de registro

La AFIP actualizó la versión del sistema para presentar el formulario 1357 del Impuesto a las Ganancias para empleados, pero no ha publicado los nuevos diseños de registro por lo que resulta imposible su presentación.



Desde el Blog del Contador señalan que al intentar presentar las liquidaciones tanto anuales 2019 como finales o informativas 2020, la página de AFIP no acepta el archivo generando un error.



Al respecto, se señala que el "F1357 v200 no ha entrado en vigencia aún".



La primera versión de este formulario es la 100 tal como lo indica el manual de ayuda publicado por la propia AFIP.



Ante la consulta planteada al Organismo de recaudación, respondieron lo siguiente:



"Atento a su consulta le informamos que deberá aguardar readecuación sistémica de f 1357 ya que actualmente no permite realizar liquidaciones finales 2019 ni altas para el periodo 2020".



En tanto, en otra respuesta de AFIP se ha dicho que la presentación podrá realizarse recién a partir del 1 de abril.



Ahora bien, recordamos que el plazo indicado por el inciso b) del artículo 22 de la RG 4003 para la presentación del formulario en caso de liquidaciones finales y/o informativas es de 5 días hábiles inmediatos siguientes de realizada la liquidación que corresponda.



Por tal motivo, la AFIP está incumpliendo con sus propias normas al no permitir la presentación de los formularios de liquidaciones finales y/o informativas que se produjeron desde el 1 de enero.