Monotributistas: cómo sigue el plan de lucha por el aumento de la cuota

Los monotributistas lograron una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo, para plantearle su rechazo a la suba del 51 por ciento

La suba del 51% de la cuota mensual que pagan los monotributistas, oficializada en diciembre a través de una ley, fue el detonante para que muchos grupos se unieran y lanzaran un plan de lucha.

En enero hubo una primera marcha, y la semana pasada otra, donde pidieron no sólo que se suspenda la suba, sino que además reclaman que se mejoren algunas de las condiciones actuales, ya que en muchos casos el uso de este instrumento es "un fraude laboral". Luego de las dos movilizaciones, lograron una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo.



Puntualmente, la agrupación "Monotributistas Organizados" volvió a movilizarse a la sede de la AFIP, para pedir a la entidad que suspenda la suba del 51% que rige desde este año para los distintos valores que deben pagar todos los meses. Antes, fueron al Ministerio de Trabajo, donde dejaron un pliego de reivindicaciones.



Luego de la marcha, una delegación se reunió con funcionarios del organismo de recaudación, pero no lograron mayores avances. "Nos escucharon, pero nos dijeron que no tienen poder de decisión", señalaron a Gentión Sindical.

Como sucedió en la primera jornada de lucha, se rubricó un acta, y se logró un nuevo encuentro, para el jueves 20 de febrero, esta vez con autoridades de la cartera laboral. "Vamos a seguir movilizados", advierten desde el grupo, que preparó una asamblea para organizar la nueva jornada el jueves 13, en el gremio docente porteño.



En la reunión, los delegados fueron recibidos por el secretario General de Seguridad Social de la AFIP Carlos Castagneto, y plantearon además la necesidad de una cobertura de salud que les permita ser incluidos en la seguridad social.

Las entidades deben aceptar a estos trabajadores como afiliados, ya que en la cuota se incluye un porcentaje que es destinado para la cobertura sanitaria. Pero el valor es tan bajo, que la mayoría de las entidades rechazan incluir a los monotributistas.



La cobertura de salud no es la única diferencia que tienen los monotrobutistas con los gremios tradicionales. Desde que lanzaron su plan de lucha buscan apoyo de los gremios para potenciar sus reclamos, pero hasta ahora las muestras de adhesión fueron aisladas.



"La reunión del jueves 20 de febrero es una importante instancia que servirá para plantear cara a cara a los funcionarios encargados de regular el empleo en el país, y denunciar el fraude laboral que implica la contratación de trabajadores monotributistas por parte de privados y estatales, y para exigir su pase a planta permanente bajo convenio colectivo de trabajo", concluyó el colectivo que los organiza.