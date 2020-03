Se despejó la duda: ARBA tomó la decisión política de permitir que profesionales y monotributistas ingresen a la Moratoria

Muchos se preguntaban por estas horas si se permitiría registrar en Activa BA, el órgano bonaerense de inscripción de pymes, a autónomos y monotributistas

Los monotributistas y los profesionales independientes que están inscriptos como autónomos podrán regularizar sus deudas en impuetos bonarenses mediante la Moratoria de ARBA para las pymes, que perdona intereses y multas y otorga hasta 10 años de plazo para el pago.



Fuentes de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dijeron a iprofesional que "fue una decisión política del Gobierno provincial, en el marco del Plan Integral ArriBA Pyme, que los profesionales independientes y los monotributistas pueden ingresar a la Moratoria".



"Luego de la inscripción en ActivaBA como pymes, si son considerados microempresas, esos contribuyentes no deberán abonar anticipos ni adelantos y el capital podrá ser financiado con tasas de entre 1,5% y 2,75%, según el plazo elegido", indicaron en ARBA.



De hecho, la inscripción como pymes en la provincia de Buenos Aires es a través del "Programa Buenos Aires ActiBA" del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense o en el "Agro Registro MiPyMES" del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial.



"La decisión de incluir a profesionales y monotributistas se tomó porque se vio que era una necesidad, al analizar la situación de ese universo de contribuyentes y la cantidad de deuda existente", indicaron las fuentes de ARBA.



Además, puntualizaron que podrán inscribirse contribuyentes que tengan actividad en la provincia de Buenos Aires y sean contribuyentes puros de Ingresos Brutos o también aquellos que tributen por el Convenio Multilateral, por pagar el impuesto en más de una jurisdicción.



De hecho, comentaron, hay una gran cantidad de profesionales y monotributistas que tienen actividad tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, y en los dos distritos son contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.



Otros impuestos que podrán regularizar las empresas pequeñas y medianas, los comercios, los monotributistas y los profesionales independientes son el Inmobiliario (Básico y Complementario), Automotores y Sellos, informó ARBA.



En cambio, el titular de ARBA, Cristian Girard, se opone a cualquier Moratoria para contribuyentes particulares, porque considera que este tipo de planes de facilidades con perdón de intereses y multas sólo se justifica para evitar que cierren más pymes, a la espera de que despegue la economía, comentaron las fuentes.



Girard asegura que la actual Moratoria será la única y última de su gestión, porque entiende que es una medida que desalienta a los que cumplen con sus obligaciones impositivas en tiempo y forma.



El programa de regularización contempla la quita total de intereses, multas y punitorios, y abarca deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019, tanto en estado judicial como prejudicial, planes de pago caducos y vigentes.



En el caso de las empresas que posean deuda en instancia judicial, también prevé el levantamiento automático de los embargos con la sola adhesión al plan.



La clasificación de micro, pequeña y mediana empresa se realiza en función de los parámetros que establece el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que categoriza a las pymes teniendo en cuenta la actividad declarada, los montos de ventas anuales y la cantidad de empleados.



El acceso al plan de pagos de ARBA está vigente del 2 de marzo al 31 de mayo inclusive. Para adherir al mismo, las empresas tienen que registrarse previamente en el

Además, deben tener presentadas, a la fecha del acogimiento, las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y mantener estable su planta de personal durante la vigencia del régimen.



Una vez inscriptas en "Buenos Aires ActiBA" o "Agro Registro MiPyMES", las empresas pueden suscribir el plan de pagos directamente en ARBA, a través de www.arba.gob.ar, o en forma presencial en cualquier centro de servicio del organismo.



Por su parte, Ezequiel Passarelli, del estudio SCI, comentó que la ley que crea la nueva moratoria de ARBA establece quiénes podrán ingresar. Al respecto, determina que podrán hacerlo las micro, pequeñas y medianas empresas pequeños y medianos productores, cooperativas y comercios por obligaciones fiscales vencidas al 31 diciembre de 2019.



Para Passarelli, la definición de Pyme es la de la ley nacional y esa norma incluye a los monotributistas y autónomos, con excepción de la reciente noticia sobre los socios y directores que no realicen una actividad independiente", por lo que tiene sustento jurídico que los profesionales y contribuyentes del Monotributo entren en la Moratoria de ARBA.



La resoluciones que reglamentan todo el esquema de inscripción y perdón para las pymes indican en sus considerandos "que para la especificación de los pequeños y medianos productores, puede tenerse en consideración la clasificación vigente elaborada por la AFIP, correspondiente a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas".



"En virtud de ello, nuevamente queda claro que tanto monotributistas, como autónomos, con la excepción de los socios y directores que no tengan otras actividades, podrán ingresar a la Moratoria de ARBA", concluyó Passarelli, al analizar la base legal de la medida.



El Plan Integral "arriBA Pymes" abarca cinco programas articulados entre ministerios y organismos gubernamentales de la Provincia, con el fin de desarrollar políticas para que los sectores productivos vuelvan a crecer.



Se trata de planes de la Moratoria; regularización de deudas laborales; líneas de crédito del Bapro con un fondeo de $ 15.500 millones); una "Red de Comercios de la Provincia" para conectar a los eslabones de la cadena comercial, y un programa de recuperación de los distintos sectores agropecuarios (porcino, lechería, apícola, bovinos) y cooperativas.