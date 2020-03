Monotributistas piden que les bonifiquen los pagos durante la emergencia y les habiliten un seguro de desempleo

La emergencia producto del coronavirus está impactando en la actividad. Desde "Monotributistas organizados" reclaman que sea atendida su situació

La emergencia que se vive en el país producto de la pandemia de Coronavirus está impactando en la actividad económica. Desde el colectivo "Monotributistas organizados" reclaman que sea atendida su situación.



"Los monotributistas lanzamos petitorio que ya tiene más de 65 mil firmas", le dijo uno de los integrantes del espacio a InfoGremiales.



"Buscamos la bonificación del Monotributo durante el período de emergencia y un subsidio, en concepto de seguro de desempleo, para aquellos que no puedan trabajar y facturar en ese tiempo", especificó.



Los monotributistas ya había encarado sus primeras protestas este año cuando pidieron que se diera marcha atrás con el aumento de más del 50% en el tributo. Incluso encararon algunas negociaciones con funcionarios del Gobierno Nacional en ese sentido.



También los prestadores de Salud y Educación elevaron la voz. Casi todos ellos son monotributistas y tienen serios problemas para cobrar sus consultas.



"Estamos en una situación crítica ya que logramos que la Superintendencia de Servicio de Salud cubra las prestaciones de discapacidad, pero quedan por fuera las obras sociales provinciales o prepagas que no están reguladas en ese paraguas", explicaron



"La información que nos llega es que los prestadores no cubrirían los tratamientos en estas dos semanas de emergencia", advirtieron.



"Nosotros lanzamos un petitorio para que se cubran todas las prestaciones porque creemos que no tenemos que pagar con nuestros honorarios y nuestros ingresos estas situaciones", concluyeron.