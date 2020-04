Coronavirus: expertos proponen medidas para pymes

Resulta imposible pronosticar cómo será la salida para las Pymes luego de esta pandemia por coronavirus. Cuáles son las medidas que deberían adoptarse

Resulta imposible pronosticar cómo será la salida para las Pymes luego de esta pandemia por coronavirus.



Sí es cierto que, la que sobreviva, se encontrará gravemente afectada tanto económica como financieramente.



En lo que atañe al mercado interno, no sólo debemos considerar los efectos desvastadores y nocivos de esta pandemia en las industrias, comercios, rubro inmobiliario etc., sino también no podemos olvidar que desde el 2017 se produjo una vertiginosa debacle económica.



Las Pymes que sobrevivan a este escenario crítico deberán adaptarse a reglas muy diferentes a las existentes 60 días atrás.



En efecto, el mercado mundial no es el mismo, y, aunque las empresas desarrollen sus actividades a nivel local, el componente importado siempre estará presente y hoy, sea cual fuere el país de donde provenga ese componente, también ese país entró en crisis.



Entiendo que es el momento que el Estado proteja a quien decidió invertir en el país.



Ante este escenario sugiero las siguientes medidas:



- Créditos para todas y cada una de las pymes que posean certificado MiPyme, mediante alguna herramienta que adopte el Banco Central para tal cometido, con una tasa morigerada y con un plazo de 90 días para abonar la primera cuota luego de otorgado el préstamo bancario.



Las entidades bancarias fueron las grandes ganadoras de estos últimos años y hoy se vislumbra que no se encuentran a la altura de la coyuntura que vive el País.



Es hora de que éstas resignen parte de sus ganancias y prioricen al cliente, al cual se lo descapitalizó con tasas de interés impagables durante los últimos años.



Mientras que los Bancos contabilizaban siderales ganancias, contrariamente, se produjo el mayor índice de concurso preventivos y quiebras de empresas.



- "Amnesia" (o borrón y cuenta nueva) respecto del comportamiento del individuo o empresa existentes a la fecha en los bancos de datos o central de deudores del sistema financiero.



Considero que, ante estas dos crisis simultáneas (la económica y el coronavirus), ninguna calificación existente en los bancos de datos podría demostrar una realidad económica certera, toda vez que el propio sistema económico fue el que colapsó.



- La no adopción hasta el 2021 de medidas cautelares (embargos, inhibiciones etc.) ante la mora en los pagos de impuestos, sean nacionales, provinciales o locales.



A tal fin, debería establecerse un método de seguimiento al contribuyente ante una mora de más de 60 días, como ser intimaciones, etc. a fin de llegar a un acuerdo de pago de la deuda histórica o corriente, ensayándose esa metodología hasta el año 2021.



Ello, sin perjuicio, de las diversas moratorias a nivel nacional y provincial vigentes en la actualidad.



- Sustancial incentivo para la contratación de personal, el cual deberá ser evaluado por los especialistas en la materia.



- Establecer criterios a fin de lograr una mayor agilidad para trámites de importación y exportación, con el objetivo de acotar los tiempos de envío de mercadería y/o recepción de insumos o productos necesarios para el abastecimiento del mercado local.



- Créditos accesibles para la compra de bienes (automóviles, inmobiliario, material de construcción, electrodomésticos, entre otros), rubros que se encuentran muy castigados por esta doble crisis que transitamos, con plazo de gracia no menor a 90 días para el pago de la primera cuota .



- Suspensión de inicio de causas penales por retención indebida de tributos o aportes del regimen de seguridad social hasta el 2021.



No es razonable iniciar causas penales en este escenario ante un mero atraso del contribuyente en efectuar los depósitos.



Durante los últimos años se impuso este método denunciando a todo contribuyente por un atraso de días, sin previamente evaluar su conducta (si fue deliberada, consciente, voluntaria o simplemente no pudo abonar por imposibilidad material de así realizarlo).



Las consecuencias las padecemos en la actualidad.



Existen causas penales, pero quebraron las empresas.



Gran cantidad de empresarios pisaron por primera vez en su vida los tribunales penales económicos o criminal federal por estas causas, desvelándolos por más de cinco años que es lo que usualmente demora un proceso de estas características.



Estas y otras medidas que los profesionales de las diversas disciplinas sugerirán no podrían ser calificadas de primarias, ingenuas, descabelladas o ligeras, toda vez que no estamos en presencia de una crisis sectorial, local o pasajera, sino que atravesamos una crisis económica mundial, cuyas consecuencias son totalmente impredecibles.





Marcelo H. Echevarría

Titular del Estudio Marcelo H. Echevarría & Asociados