Créditos a tasa cero para monotributistas: quince preguntas y respuestas

Se desarrollan 15 claves sobre la base de los dispuesto por el Decreto 332, las Decisiones Administrativas 591 y 663 y la Comunicación A 6993

A continuación, se desarrollan 15 preguntas y respuestas sobre la base de los dispuesto por el Decreto 332/2020, las Decisiones Administrativas 591/2020 y 663/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Comunicación A 6993 del Banco Central de la República Argentina. Resta aún la reglamentación por parte de la AFIP.



¿Qué significa tomar un Crédito a Tasa Cero?



Significa que vas a tomar un crédito que no tendrá ningún costo para vos.



El Estado se hará cargo de pagar los intereses del crédito a los Bancos.



¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder pedir el Crédito a Tasa Cero?





Estar inscripto en el Monotributo en cualquier categoría, desde la A a la K.

No debes estar encuadrado en situación crediticia 3, 4, 5 o 6 . En caso de varias situaciones crediticias informadas, se considerará la correspondiente al monto de deuda más alto. Es decir, no debes tener deudas con atraso en el pago de más de 90 días.

. En caso de varias situaciones crediticias informadas, se considerará la correspondiente al monto de deuda más alto. Es decir, no debes tener deudas con atraso en el pago de más de 90 días. No prestar servicios al sector público nacional, provincial o municipal por un importe superior al 70% de la facturación en el período 12/03 al 12/04/2020.

No trabajar en relación de dependencia.

de la facturación en el período 12/03 al 12/04/2020. No trabajar en relación de dependencia. No ser beneficiario de una jubilación. Podes ser beneficiario de una pensión.

Que se haya verificado una disminución del monto de tu facturación electrónica del 12/03/2020 al 12/04/2020, de acuerdo con determinados parámetros.

En el caso que la AFIP no cuente con la información de tu facturación electrónica del 12/03/2020 al 12/04/2020, tus compras no deben haber superado determinados parámetros.



¿Cuáles son los montos de la facturación que debo considerar para saber si puedo pedir el Crédito a Tasa Cero?



El monto de tu facturación electrónica, entre el 12/03/2020 y el 12/04/2020, no debe haber superado los importes que detallamos a continuación, de acuerdo con la categoría en la que estás inscripto:

Te puede interesar Monotributo: la AFIP habilitó el trámite digital para bajar de categoría fuera del período de recategorización

(1) Para el promedio mensual se consideraron los ingresos brutos máximos de la categoría anterior menos $ 0,01. Para la Categoría A se consideró facturación $ 0,00.



¿Cuáles son los montos de las compras que debo considerar para saber si puedo pedir el Crédito a Tasa Cero?



Solamente en aquellos casos en que no esté disponible tu facturación electrónica emitida del 12/03/2020 al 12/04/2020, se van a analizar tus compras.



En estos casos, las compras no deberán ser superiores al 80% del promedio mensual del límite inferior de la categoría en que te encuentres registrado.

(2) Para el promedio mensual se consideraron los ingresos brutos máximos de la categoría anterior menos $ 0,01. Para la Categoría A se consideró compras por $ 0,00

Te puede interesar El crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos alcanzará a 2 millones de trabajadores



¿Cuál es el monto del Crédito a Tasa Cero que puedo solicitar?



El monto máximo del crédito que vas a poder solicitar depende de la categoría en la que estés inscripto, conforme al siguiente detalle:





¿Dónde me van a depositar el dinero?



El dinero te lo van a depositar en la tarjeta de crédito de tu titularidad que elijas.



Si no tenés tarjeta de crédito, podrás solicitar una en un Banco de forma remota, online y sencilla. También está previsto que puedas solicitar una "Cuenta a la vista para compras en comercios".



¿Me van a depositar todo el dinero todo junto?



No. El dinero se depositará en tu tarjeta de crédito en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.



Por ejemplo, si el crédito es de $ 150.000, te van a depositar en la tarjeta de crédito $ 50.000 durante tres meses.



¿Voy a poder realizar retiros en efectivo de mi tarjeta de crédito?



No. Desde el momento de la primera acreditación y hasta la total cancelación del Crédito a Tasa Cero no se pueden de obtener adelantos de efectivo con la tarjeta de crédito.



¿Hay alguna prórroga en el pago de la cuota mensual del Monotributo?



No se ha dispuesto ninguna prórroga, pero si solicitas el Crédito a Tasa Cero, el Banco va a depositarte en cada una de las tres cuotas del crédito, la suma equivalente a tu cuota impositiva y previsional del Monotributo.



Luego del depósito, va a retener ese importe y lo transferirá a la AFIP.



En la práctica, vas a estar tomando un crédito por 3 cuotas mensuales del Monotributo y lo vas a devolver en el marco del Crédito a Tasa Cero.

Te puede interesar Todo lo que tenés que saber sobre Ganancias, deducciones personales y la liquidación DDJJ del año 2019





¿Cuáles son los pasos que voy a tener que seguir para obtener el Crédito a Tasa Cero?



Aún falta la reglamentación de la AFIP, pero de la normativa surgiría el siguiente procedimiento:

La AFIP te comunicará que podés acceder al Crédito

Deberás informar a la AFIP la voluntad de acceder al crédito y el monto que vas a solicitar, hasta el máximo al que tenés derecho. También, tendrás que informar los datos de la tarjeta de crédito y, de poseerla, la CBU de la cuenta en la entidad bancaria emisora de esta.

La AFIP informará al BCRA el listado de monotributistas que pueden acceder al Crédito

Deberás solicitar el crédito a la entidad bancaria emisora de la tarjeta de crédito. No será necesario que vayas físicamente, vas a poder solicitarlo por "home banking".



¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre la solicitud del Crédito a Tasa Cero y que me acrediten los fondos del primer desembolso?



Una vez que solicites el Crédito, el Banco deberá depositar el primer desembolso en un plazo máximo de 2 días hábiles.



¿Cómo voy a tener que devolver el dinero del Crédito a Tasa Cero?



La financiación cuenta con un período de gracia de 6 meses a partir de la primera acreditación.



A partir del mes siguiente, se reembolsará en al menos 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas.



Si la acreditación se realiza en mayo 2020, la primer cuota la vas a pagar en diciembre 2020 y será liquidada en el resúmen de tu tarjeta de crédito.



¿Qué sucede si no pago el total del saldo del resumen de la tarjeta de crédito?



Llegado el momento del vencimiento, si realizaras un pago parcial del saldo liquidado de la tarjeta de crédito, el mismo se imputará en primer lugar a la cancelación de las cuotas del Crédito a Tasa Cero.



¿Voy a poder comprar dólares en el mercado de cambios o a través de la Bolsa?



Si solicitas el Crédito, hasta su cancelación, no deberías comprar dólares en el mercado de cambios ni por otros medios indirectos como es el denominado "Dólar MEP" o el "Contado con Liquidación".



Si lo hacés, va a caducar el beneficio del Crédito a Tasa Cero.



¿Cuáles son las consecuencias de la caducidad del beneficio del Crédito a Tasa Cero?



Vas a tener que efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional.



No se indica expresamente si la restitución consiste en devolver los fondos del crédito exclusivamente o si también te van a pedir que restituyas el costo financiero del crédito que fue asumido por el Estado Nacional.









Sebastián M. Domínguez

Socio de SDC Asesores Tributarios