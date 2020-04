El Gobierno avanza con impuesto a ricos y AFIP busca datos de cuentas en el exterior: ¿qué hacen en otros países?

La AFIP revisa la información de la OCDE sobre cuentas de argentinos para tener datos concretos sobre la riqueza del país. Otras experiencias

La resolución que extendió la feria fiscal hasta el 10 de mayo tiene un interesante artículo 2° que habilita a la AFIP durante este período para que haga el análisis de la información que le mande la OCDE sobre cuentas en el exterior de residentes argentinos, y esto podría vincularse con el impuesto a la riqueza que probablemente el Gobierno presente la semana próxima en el Congreso.

"Seguramente esto está pensado como base de información que va a utilizar el Gobierno para el proyecto de Ley que mande al Congreso, probablemente la semana que viene, por el impuesto patriótico o impuesto a las grandes fortunas de que se está hablando", dijo Edgardo Stampone, socio de Impuestos de Auren

"Es probable que se esté queriendo relevar información de cuentas en el exterior y por eso en el período de feria fiscal aprovechan para que la AFIP empiece a hacer el análisis de esas cuenta", añadió Stampone.

Un dato importante es que Estados Unidos no está dentro del convenio OCDE, el incluye más de 120 países entre los cuales está Suiza, Uruguay, España, Italia. "Salvo EE.UU., la mayoría de los países importantes está dentro del acuerdo OCDE", enfatizó Stampone.

El Gobierno está definiendo por estas horas si el impuesto alcanza a los individuos o también a las grandes empresas y a los bancos.

La administración de Alberto Fernández basa la iniciativa en que fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien recomendó la adopción de medidas fiscales que involucren el aumento de las alícuotas para los tramos más altos de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

El 6 de abril el FMI publicó un informe elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales, que forma parte de una serie especial de sugerencias sobre políticas fiscales para responder ante la emergencia del coronavirus, indicó la consultora económica kirchnerista CEPA.

El informe del FMI recomienda, entre otras cosas, asegurar los ingresos y promover la solidaridad. Sugiere aumentar las tasas más altas del Impuesto a las Ganancias, sobre los Bienes Personales o de la riqueza, lo que podría lograrse a través de un "Recargo solidario".

Adicionalmente, el Fondo sugiere monitorear de cerca a los grandes contribuyentes que puedan cumplir con la presentación y el pago de sus obligaciones, reconociendo que los problemas de cumplimiento de presentación y pago pueden ser mayores para las empresas más pequeñas, precisó CEPA.

Una resolución habilita a la AFIP para que haga el análisis sobre cuentas en el exterior de residentes argentinos

¿Qué se está haciendo en otros países?

El Centro de Economía Política (CEPA), dirigido por Hernán Letcher, fue creado en 2012 por un grupo de economistas jóvenes y sin experiencia en la gestión pública, cercanos a Cristina Kirchner. Logro mantener su vigencia a pesar de tener una ideología minoritaria por entonces, durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta ahora no logró cargos públicos relevantes pero apoya a la gestión de Alberto Fernández.

El CEPA le acercó al Gobierno un informe sobre las propuestas de partidos y sectores de izquierda en el mundo que propusieron impuestos a los ricos como solución para la crisis económica del coronavirus.

España

En la Península Ibérica, la fuerza política Unidas Podemos, integrante de la coalición de gobierno junto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) manifestó la intención de crear un "impuesto de solidaridad temporal" a las grandes rentas o los grandes patrimonios para costear las medidas sanitarias y las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, aunque recibió la negativa de importantes sectores del PSOE.

También se debate en España una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para incrementar en dos puntos las tasas para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para los que excedan los 300.000 euros. Además, se evalúa un aumento del Impuesto de Sociedades a las grandes corporaciones.

Por otro lado, Más País, la fuerza política que integra Íñigo Errejón, antiguo aliado de Pablo Iglesias y cofundador de Podemos, propuso una serie de medidas económicas y sociales para afrontar la crisis. Entre ellas se encuentra la creación de un "impuesto de solidaridad cívica a quienes más tienen".

Italia

Se estudia establecer una "tasa Covid" (Codiv tax) progresiva durante los años 2020 y 2021. La propuesta consiste en crear una enmienda al decreto "Cura Italia", un plan económico de ayuda lanzado por Estado Nacional hace pocas semanas.

La iniciativa pertenece a dos Diputados del Partido Democrático, fuerza que integra el gobierno. Aspiran a recaudar 1.300 millones de euros para "todos aquellos que se encuentran en situación de pobreza a causa de la crisis" y para las familias "que no tienen recursos suficientes ni siquiera para la compra de bienes de primera necesidad".

Algunos dirigentes importantes del PD e integrantes de otras fuerzas de gobierno, como el Movimiento 5 Estrellas, rechazaron la propuesta y prometieron detenerla en el Parlamento nacional.

Reino Unido

El integrante del Partido Laborista, y hasta hace unas semanas el Shadow Cancellor -Canciller en las sombras, un puesto que posee la oposición para controlar y discutir las políticas de gobierno-, John McDonnell, propuso, antes de dejar el cargo, que el Reino Unido imponga un impuesto a la riqueza sobre los sectores más ricos del país y, además, un impuesto sobre la industria bancaria para sortear y costear las medidas que han tenido que llevarse a cabo por la pandemia.

La actual Shadow Cancellor, Annaliese Dodds, es desde el pasado 5 de abril la primera mujer en ocupar la posición y la portavoz de temas financieros del laborismo. Sostuvo el 15 de abril que se necesita un "nuevo contrato social impositivo" y detalló: "El 10 por ciento más rico está pagando menos impuestos, proporcionalmente, que el 10% más pobre". Aún no queda claro si avanzará su sector con una propuesta concreta, pero el debate público existe, dijo CEPA.

La idea no es ajena a círculos más conservadores del Reino Unido. "Aquellos en la parte superior de la distribución deben hacer el trabajo pesado cuando se trata de pagar por ella", sostuvo Tim Pitt, ex asesor senior del Tesoro de dos ex ministros de finanzas conservadores, Sajid Javid y Philip Hammond y hoy socio de Flint Global.

Suiza

En este país la propuesta proviene del Partido Suizo del Trabajo - Partido Obrero y Popular (PST-POP), que no forma parte del gobierno y tiene escasa representación social. Propuso aplicar un impuesto único y directo del 2% sobre todas las fortunas superiores a los 3 millones de francos con el objetivo de contribuir a los trabajadores autónomos, los desempleados y las pequeñas empresas. La propuesta se llama "impuesto de solidaridad de Coronavirus" y permitiría recaudar 17.500 millones de francos.

Rusia

El gobierno de Vladímir Putin aprovecha el contexto de pandemia para impulsar gravámenes que tenía en carpeta, fundamentalmente dirigidos a sectores más acomodados. Muchas de las personas más ricas de Rusia poseen sus negocios nacionales a través de entidades registradas en jurisdicciones offshore con impuestos bajos como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

En este sentido, Putin anunció que aplicará un impuesto del 15% a los dividendos en las cuentas extranjeras y un impuesto del 13% a los depósitos bancarios de más de un millón de rublos.

Alemania

El año pasado el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) propuso reintroducir el impuesto al patrimonio para fortunas superiores a los 2 millones de euros, tema que se reflotó en el debate público alemán en estos días y a raíz del impacto del coronavirus. No obstante, el partido de Merkel (CDU) lo rechazó y dijo que no es momento de aprobarlo.

El partido de Merkel (CDU) rechazó un impuesto a los ricos y dijo que no es momento de aprobarlo

Unión Europea

Los economistas Gabriel Zucman y Emmanuel Saez (Universidad de California en Berkeley) y Camille Landais (London School of Economics) propusieron en un artículo publicado en el portal inglés Voxeu la creación de un impuesto europeo, temporal y progresivo en toda la UE sobre el 1% más rico de toda la población del bloque. El umbral sería a partir de los dos millones de euros. Según los autores, lo recaudado se dedicará al reembolso de los Eurobonos emitidos por el organismo multilateral durante la crisis generada por el Covid-19 o al financiamiento de un fondo de rescate común.

Brasil

En la Constitución brasileña está previsto el Impuesto sobre las Grandes Fortunas (IGF), pero que necesita una ley que nunca fue aprobada. Por ello, el diputado nacional por el Partido de los Trabajadores (PT), Paulo Guedes, presentó una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) para permitir la imposición inmediata del impuesto.

De esta manera, mientras el Congreso nacional trata y aprueba el proyecto, el Estado nacional y los estados provinciales podrán empezar a aplicar un impuesto del 2,5% sobre el valor de los activos que superen los 50 millones de reales. Además, la enmienda de Guedes propone que lo recaudado sea utilizado para la construcción de viviendas y de unidades sanitarias.

Existen, además, otros proyectos presentados en el Parlamento brasileño para gravar las grandes fortunas

Perú

En el país andino también hay propuestas similares. La fuerza de izquierda Nuevo Perú, liderada por Veronika Mendoza (ex legisladora 2011-2016), difundió distintas propuestas económicas para paliar la crisis por COVID-19, entre las que se incluye crear un impuesto del 1% sobre las empresas millonarias del país.

En los últimos días también el ex Ministro de Economía y candidato a Presidente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, difundió un programa político llamado "Primero la Vida" donde propone crear "un Fondo Solidario para la Salud" aplicando un impuesto a las grandes fortunas.

Chile

No hay una propuesta formalizada, pero desde el Partido Comunista, donde tiene representación institucional Camila Vallejo como diputada, se expresó la iniciativa en el debate público.

Ecuador

Los congresistas cercanos al ex presidente Rafael Correa han presentado un paquete de medidas que buscan gravar de distintas formas a las grandes riquezas del Ecuador. Pero en el país la única persona que tiene atribución legislativa para definir en cuestiones tributarias es el Presidente de la Nación, en este caso Lenín Moreno. Es por esto que hasta el momento lo presentado por la oposición son iniciativas y no un proyecto de Ley formal.

Estados Unidos

Durante la campaña por las presidenciales, en 2019, el demócrata Bernie Sanders sostenía en su plataforma la necesidad de gravar un impuesto a la "Riqueza Extrema".

A su vez, como parte de su campaña presidencial en 2019 la demócrata Elizabeth Warren propuso la introducción de un impuesto sobre las grandes fortunas de más de u$s50 millones para generar casi u$s4 billones con la finalidad de "reconstruir la clase media de los Estados Unidos".

Pero no se conocen declaraciones o proyectos que hayan reflotado esta idea en este contexto de pandemia, y lo cierto es que se trata del sector del Partido Demócrata que fue derrotado por Joe Biden en las primarias y el objetivo se concentra en ganar las elecciones a Donald Trump, por lo que la reinstalación de la propuesta quedaría condicionada por el marco electoral.

Desde el campo académico, el experto en finanzas John R. Talbott propuso en un reciente artículo que en este contexto de confinamiento y crisis todos los adultos del mundo deberían cobrar u$s 2000 para poder comprar los alimentos necesarios y poder pagar sus servicios básicos. Su plan, sostiene, costaría 9 billones de dólares y se financiaría a través de un impuesto del 3% sobre el 10% de la población más rica del planeta.