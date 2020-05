Ayuda a empresas: el Gobierno aclara el cálculo del salario complementario

A través de la decisión asministrativa 702, el Gobierno realiza diversas aclaraciones importantes respecto del calculo del salario complementario

A través de la decisión asministrativa 702, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno realiza diversas aclaraciones importantes respecto del calculo del salario complementario.

Daniel G. Pérez, titular del Estudio Pérez, Fiocco & Asociados, señaló a iProfesiona, que "en principio resuelve la situación respecto de los contratos por temporada. Si bien el informe del MTEySS se refiere con exclusividad a una de las ramas de la actividad gastronómica (convenio 401/05. Comedores y cantinas en lugares de trabajo y otras dependencias), en el párrafo final lo extiende a todas las actividades que están en contratos de trabajo por temporada".

"Cuando sea la situación y por el mes de febrero que es la base de calculo no se registren remuneraciones se tomara la remuneración de noviembre y se aplicara el ajuste que corresponda a mes de febrero según la CCT de la actividad, en la medida en que dicha actividad (como la del caso) tenga un ajuste ente noviembre y febrero", detalló Pérez.

De todos modos esto no soluciona las situaciones generales de receso vacacional.

Puede suceder que en el mes de febrero se registren recesos vacacionales en muchas actividades y que en dicho mes, o bien por ser el inicio se compute el adelanto; o se culmine el periodo y se muestre la diferencia entre el adelanto y el resto con el plus vacacional. Estas situaciones obviamente no reflejan la situación normal y habitual fuera del periodo vacacional. Esto no tiene un tratamiento especial y debería tenerlo.

"Otra de las cuestiones que se resuelve es el caso de pluriempleo. En esos casos, como resulta lógico se proporcional la asignación según cada remuneración, de forma que la suma no supere el total del noto por todos los empleos", detalla Pérez.

"Otra cosa que se aclara es el tercer limite para el monto de la asignación. Si bien el artículo 8 del decreto ya establecida los montos inferiores y superiores en función del SMVM, se aclara el limite natural. La asignación no puede superar el neto del mes que se toma como base. Lo que de todas estas aclaraciones se desprende es que el neto del mes que resulte base, no reconoce excepciones en su conformación: es decir no tiene incidencia si ese neto esta compuesto por sumas remunerativas o remunerativas", concluye Pérez.