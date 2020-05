Ayuda para el pago de sueldos y prórroga en Ganancias: qué dijo la titular de la AFIP

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se refirió a la ayuda estatal para pagar los sueldos de mayo y a la prórroga del Impuesto a las Ganancias que implementó el organismo de recaudación.

"El pago de los salarios a través del programa ATP continuará en mayo", anticipó Marcó del Pont durante una entrevista radial.

La funcionaria detalló que el programa creado por el Gobierno para acompañar a las empresas y sostener los puestos de trabajo contemplará como parámetro en esta nueva instancia el nivel de facturación registrado por las empresas en abril.

"Sabemos que hay situaciones de nervios porque algunos todavía no cobraron el salario complementario. La semana que viene se termina de pagar a más de 2 millones de trabajadores. Tienen que saber que quienes accedieron tienen un derecho adquirido y que lo van a cobrar", sostuvo Marcó del Pont.

"En muy poco tiempo se armó andamiaje de políticas públicas desde la AFIP que es un organismo acostumbrado a cobrar impuestos. Es inédito. En el peor de los momentos de la crisis financiera de 2008 se pagaron 150 mil Repro para sostener salarios y ahora vamos a pagar una parte del salario más de 2 millones de trabajadores. Ponemos en valor el Estado que asigna enormes recursos para amortiguar el impacto de la crisis", indicó la funcionaria.

Créditos a tasa cero

"Hay más de 1,3 millones de monotributistas y autónomos. Más de 330 mil ya comenzaron el trámite. Es un instrumento orientado a la clase media que vio imposibilitado su trabajo profesional. Queremos atender a ese universo", consideró la titular de la AFIP.

Prórroga en Ganancias: declaraciones de Marcó del Pont

El organismo, precisó la funcionaria, analiza situaciones referidas al nivel de facturación de los monotributistas de la categoría A y los autónomos que aportan a cajas provinciales para facilitar su acceso a los créditos.

"La AFIP lleva adelante una reconversión para acompañar al entramado productivo y garantizar los puestos de trabajo. En muy poco tiempo construimos en un organismo abocado al cobro de impuestos, un andamiaje de políticas públicas para pagar salarios a los trabajadores del sector privado y transferir ingresos a los más vulnerables", indicó Mercedes Marcó del Pont en una entrevista radial.

El foco en la fiscalización

"Tomamos muchas medidas para acompañar a las empresas y sus trabajadores en una situación de ahogo financiero. Es necesario que recaudemos y captar más en los sectores de mayor capacidad contributiva cuando hay gran parte del entramado productivo que está sufriendo", indicó la funcionaria.

"Estamos notificando a los contribuyentes que detectamos con cuentas en el exterior. Es una parte pequeña de la información que vamos a analizar. ", precisó Marcó del Pont al referirse a los datos remitidos al organismo por la OCDE. "Encontramos situaciones que a priori son irregulares. No las teníamos registradas pero todavía estamos en una instancia de evaluación preliminar", expresó al referirse a las 960 cuentas no declaradas ante el organismo que fueron identificadas el mes pasado.

"No sólo fortalecemos el trabajo sobre los grandes patrimonios no declarados sino que trabajamos para mejorar los controles con la Aduana en las maniobras de sub y sobre facturación de comercio exterior.

Prórroga

La AFIP extendió los plazos para que las empresas presenten y paguen las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado.

Con el objetivo de amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio, el organismo mejoró las condiciones de sus planes de facilidades de pago permanentes. Las medidas implementadas a través de la Resolución General 4714 ofrecen alivio financiero para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.

Vencimientos

Para facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la AFIP extendió dos semanas el plazo para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del saldo resultante del Impuesto a las Ganancias para las personas jurídicas que cerraron sus ejercicios en diciembre. El vencimiento que estaba previsto para los días 13, 14 y 15 de mayo se traslada a los días 26 y 27 de mayo.

Por su parte, la presentación de ladeclaración jurada y el pago del IVA correspondiente al período fiscal abril 2020 se concentró en los días 20, 21 y 22 de mayo.

Asimismo, el organismo prorrogó un mes la presentación de los estados contables de aquellas empresas que cerraron sus ejercicios en noviembre de 2019. Así, el vencimiento previsto para el 29 de mayo se trasladó hasta el 30 de junio.

Prórroga en Ganancias: claves de la medida

Mejoras en los planes de facilidades de pago

La normativa publicada hoy en el Boletín Oficial duplicó la cantidad de planes de facilidades de pago permanentes disponibles para aliviar la situación de ahogo financiero de las empresas medianas y grandes.

La decisión eleva de 3 a 6 la cantidad de planes que pueden presentar estos contribuyentes. El plan de facilidades de pago permanente contempla la posibilidad de financiar obligaciones de la seguridad social, IVA e impuestos internos.

Asimismo, la AFIP habilitó para todas las empresas la posibilidad de regularizar en tres cuotas las obligaciones del Impuesto a las Ganancias. Hasta fin de junio, el organismo no considerará la categoría el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de cada empresa al momento de solicitar un plan.

Con esa decisión excepcional, la AFIP garantiza que todas las firmas que lo soliciten puedan regularizar sus obligaciones por el Impuesto a las Ganancias en hasta tres pagos sin verse condicionadas por su perfil de riesgo.

Beneficios para las Pymes

Para aliviar la situación de tensión que enfrenta el entramado de las pequeñas y medianas empresas, la AFIP estableció que podrán incluir el IVA diferido en sus planes de facilidades de pago permanentes. La normativa vigente permite a las pymes diferir 60 días el pago del IVA.

Y, hasta ahora, el incumplimiento del pago en ese plazo implicaba la caída automática de cualquier plan de facilidades de pago permanentes que tuviera vigente. Con la decisión de la AFIP, las empresas que no logren hacer frente al pago del IVA diferido podrán ingresar esa deuda en un nuevo plan. Las pymes cuentan con la posibilidad de ingresar hasta 10 planes permanentes de facilidades.

Beneficios para pymes: la AFIP da las claves

La norma por dentro

La AFIP ya estableció las nuevas fechas de vencimiento de la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas con cierre de ejercicio en diciembre de 2019. El nuevo vencimiento será el 26 y 27 de mayo, según la terminación del número de CUIT.

Puntualmente, el nuevo cronograma es el siguiente:

Terminación de CUIT 0-1-2-3-4: martes 26/5.

Terminación de CUIT 5-6-7-8-9: miércoles 27/5

La resolución general 4.714 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, también prorroga la presentación y pago del IVA correspondiente a abril (comenzará a vencer el 20 de mayo). A continuación el texto completo de la norma que se oficializó este miércoles:

A su vez, la AFIP implementará una extensión de los planes permanentes de facilidades de pago para las medianas y grandes empresas. Pasarán a disponer de hasta seis.

A través de la flamante reglamentación, también se suprime el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) para el plan del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que todas las personas jurídicas puedan acceder a las tres cuotas que normalmente tienen las empresas con bajo riesgo fiscal.

También se podrá incluir el IVA diferido en los planes permanentes.