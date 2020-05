Impuesto a la Riqueza: qué opina el recaudador de la AFIP de Macri

Leandro Cuccioli, ex titular de la AFIP señaló: "Si combatimos al capital será imposible aprovechar la oportunidad que presenta la crisis"

Leandro Cuccioli, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el final de la presidencia de Mauricio Macri, participó de un seminario web al que tuvo acceso Infobae en el que disertó sobre medidas tributarias para la recuperación económica.

"Soy muy pesimista respecto de poder aprovechar esta oportunidad que se presenta. Mientras nos empeñemos en combatir al capital, es imposible", aseguró Cuccioli en la videoconferencia organizada por MBP Partners.

Para el ex titular de la AFIP "hay un sector en la dirigencia argentina que cree que es gratis aumentar los impuestos a quien tiene dinero".

"Se ve como algo lógico y moral. El tema es a partir de qué base. Llega un momento que no tiene sentido", destacó.

Asimismo, remarcó que Argentina llegó a la situación de discutir este impuesto extraordinario con "algunas balas gastadas", en referencia al incremento que se llevó a cabo a fines del año pasado sobre los Bienes Personales.

El ex funcionario de Cambiemos aseguró también que lo primero que se puede ver en esta crisis es un shock de oferta y demanda inusitado. En ese sentido, dijo que la asistencia que está llevando a cabo el Gobierno actual es la misma que hubiese tomado la gestión anterior. "Por ejemplo que se suspenda los embargos para las pymes. Que se extienda la feria fiscal, son todas medidas de alivio", detalló.

Cuccioli se refirió al Impuesto a la riqueza: qué dijo

No obstante, el ex titular de AFIP consideró que no se ha dado en esta etapa un debate sobre la parte de la reactivación económica. "La economía ya venía muy complicada. El crecimiento es otra pata pendiente de las discusiones políticas. Veo esa discusión fuera de la esfera pública", opinó.

Según Cuccioli, los mercados emergentes tienen una situación muy compleja para los próximos años. Ante un escenario donde existen tasas muy bajas y liquidez en el mundo, el ex funcionario pronosticó "una guerra" para captar capitales.

"Ahí es donde los países empiezan a diferenciarse entre los que tienen medidas para atraer el capital y los que no. Porque va a haber una guerra por atraer los capitales que estaban invertidos en mercados emergentes", advirtió, al tiempo que agregó que los países que no tomen medidas en ese sentido van a tener dificultades para crecer.

"Eso es lo que no se está discutiendo hoy. Sería un momento de impulsar una agenda de reformas en Argentina. Las crisis como estas dan oportunidades de plantear cosas que en la normalidad es difícil. Estas crisis rompen muchos paradigmas. Es el momento de pensar los quince o veinte años que se vienen por delante. Pero por ahora no veo ese debate", planteó.

Impuesto a la riqueza: claves del proyecto

En tanto, dijo que es pesimista respecto de que Argentina aproveche la oportunidad de crecer. "Ojalá el gobierno pueda cerrar un acuerdo con los acreedores. Les va a dar un espacio que en la gestión anterior no hubo", aseguró.

Consultado sobre el final del seminario web acerca de los cambios impositivos que debería encarar la Argentina, sostuvo que habría que diseñar un sistema de impuestos más fácil.

"Cuánto más chica es una firma es más difícil el manejo de capital de trabajo. Hay que entrar en el terreno de los incentivos. Ya sea en sectores que nos convenga desarrollar, como con la Ley de Economía del Conocimiento o por regiones. Hay que sacarle el costo de cumplimiento y mejorarle el capital de trabajo a empresas", planteó.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno anterior estaba en una situación de una resolución del déficit fiscal heredado de 2015 a través de un método que se llamó gradualismo y que generaba un corsé para poder hacer cambios de fondo. "Hay una diferencia ahora, porque más allá del acuerdo por la deuda, el gobierno va a tener un poco más de aire para poder crecer y para hacerlo va a necesitar hacer cambios de fondo", aseguró.

En relación a los cambios impositivos que se deberían llevar a cabo, detalló: "En la agenda del gobierno tiene que figurar bajar el costo del cumplimiento y del capital de trabajo".

Y agregó: "Por la miopía de ciertos dirigentes, y no hablo de la oposición, no se concretó el pase de monotributistas al Régimen General. Hoy ese salto es imposible. La reforma estaba lista. Era la ley pymes 2.0. Se la presentamos en su momento al Presidente (por Mauricio Macri) y no se lanzó, no se pudo".

Según Cuccioli, había que cambiar el régimen para pequeñas compañías, porque de lo contrario, se fomenta el trabajar en negro. "Estamos atrapados en la práctica del corto plazo. Por eso es imposible mirar para atrás y decir estamos mejor", cuestionó.

Borrador del nuevo impuesto a la riqueza

Comenzó a circular este lunes una de las últimas versiones del borrador de lo que será el impuesto a las grandes riquezas que se impulsará desde el oficialismo.

Acceda al texto completo del borrador:

Claves del proyecto

La iniciativa crea con carácter de emergencia y por única vez, un tributo que se aplicará en todo el territorio de la Nación tomando como base del cálculo los Bienes Personales resultantes al 31 de marzo de 2020".

Se encuentran alcanzadas por el presente tributo las personas humanas y las sucesiones indivisas que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre los Bienes Personales, cuando la suma de los bienes de los que sean titulares, cuya valuación, determinada por los criterios de la mencionada norma legal, independientemente del tratamiento que revistieran en ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, al 31 de diciembre de 2019, sea igual o superior a $200.000.000

Para las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas, la base imponible se determinará considerando la suma del monto de todos los bienes de los que sean titulares al 31 de marzo de 2020, determinada de acuerdo a los criterios de valuación establecidos en el mencionado impuesto , independientemente del tratamiento que revistieran en éste y sin deducción de mínimo no imponible alguno.

Impuesto a las grandes riquezas: qué dice el último borrador

El impuesto a ingresar se determinará aplicando sobre la base imponible que resulte de lo dispuesto en el artículo anterior, la alícuota que corresponda aplicar de acuerdo a la siguiente tabla:

De $0 a $400.000.000, inclusive abonarán una tasa del 2,00%

De $400.000.000 a $3.000.000.000, inclusive; abonarán una tasa de 2,50%

De $3.000.000.000 en adelante, abonarán una tasa de 3,50%

El producido de lo recaudado por el gravamen será aplicado, en orden prioritario:

1. A la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, vinculados a la pandemia del COVID-19.

2. Al refuerzo de las transferencias a personas que hayan perdido sus ingresos por la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, con el fin de mejorar su situación social e impulsar el consumo.

3. A subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, más castigadas por el efecto económico de la pandemia del COV-19, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Puntos claves del Impuesto a la Riqueza

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados detalla los diez puntos a tener en cuenta sobre el nuevo impuesto a la riqueza

1. La tasa que se está convalidando, directamente por parte del oficialismo, e indirectamente por parte de la oposición, es en torno al 2% como mínimo.

2. No se diferencia patrimonio en el país y en el exterior.

3. Será por única vez.

4. Se toma para la valuación la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero la fecha de corte sería posterior al último 31/12.

5. Al tener un desdoblamiento cambiario que genera una brecha cambiaria de un 100%, hace que el impuesto para quienes sus patrimonios se encuentren dolarizados que la tasa sea efectiva más baja.

6. No se permite la deducción de pasivos.

Impuesto a las grandes fortunas: claves del borrador

7. No queda claro el tratamiento de las inversiones en títulos públicos en caso de que se caiga en default.

8. Se deberán tener en cuenta que gran parte de las inversiones hoy tienen mucho menos valor al no haber terminado la pandemia, por lo que la foto sobre la que se calcule el patrimonio será mentirosa.

9. Los planteos de confiscatoriedad caerán sobre activos que no generen renta.

10. El resto del mundo está evaluando la creación de impuestos al patrimonio, pero ello dado que en esos países no tienen otros impuestos similares como en Argentina el Impuesto sobre los Bienes Personales.