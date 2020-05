La AFIP prorrogó la inscripción al programa ATP, que ayuda a empresas con el pago de sueldos

Gracias al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo el Estado nacional paga parte del sueldo de los empleados de compañías privadas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 26 de mayo el plazo para registrarse en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que ayuda a las empresas a pagar los sueldos del personal.

Los empleadores que requieran la asistencia estatal deberán inscribirse para obtener el beneficio, incluso aquellos que hubieran realizado el procedimiento el mes pasado, indicó Impositiva en un comunicado difundido hoy.

El programa es una de las herramientas previstas por el Gobierno para amortiguar el impacto económico generado por la crisis del coronavirus.

Alrededor de 250 mil empleadores ya se registraron en el sitio web de la AFIP para acceder a la nueva etapa de asistencia estatal para el pago de los salarios de más de 3 millones de trabajadores.

Los empleadores deben inscribirse en el sitio web de AFIP para recibir la ayuda ATP.

El organismo informó que luego de terminar el período de inscripción y carga de información económica, evaluará cuáles son los beneficios a los que podrá acceder cada empresa.

Los criterios de acceso previstos en el programa ATP fueron establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo.

Las empresas deberán desarrollar una de las actividades contempladas por la normativa y su facturación entre abril de 2019 y abril de 2020 no podrá registrar una variación superior al 5%.

Los empleadores que todavía no se registraron deberán informar la clave única bancaria de cada trabajador y la carga de la información se hace a través del servicio web "Simplificación Registral".

El programa ATP fue lanzado por el Gobierno en abril, a medida que se extendía la cuarentena, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo en las actividades más afectadas por la pandemia.

Esta semana es la etapa de inscripción para formar parte del programa para pagar los sueldos de mayo y por ese motivo algunas empresas no depositaron la totalidad de los salarios a la espera de ver si son elegibles por la AFIP para que el Estado pague una parte de los sueldos.

UIA: "Esta crisis es peor que la de 2001"

El empresario industrial José Urtubey consideró hoy que la crisis que generó la pandemia de coronavirus en el país "es peor que la de 2001", y en consecuencia estimó que la asistencia del Estado Nacional a las empresas debería continuar en los próximos meses.

"En 2001 había un problema local, puntual, pero ahora tenemos un problema mundial. Después de ese año tuvimos la tendencia alcista de las materias primas, que benefició a Latinoamérica durante una década. Al contrario, ahora, la tendencia no creo que sea alcista", sostuvo el vocal del Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En declaraciones radiales, Urtubey estimó además que el PBI de la Argentina caerá "6 ó 7%" este año, y aseguró que eso "marca la necesidad de que las políticas y las medidas que se vayan instrumentando no se vayan a agotar en mayo. Vamos a tener que buscar y priorizar, porque los recursos son escasos".

Te puede interesar Grave crisis en importante cadena de supermercados: ya tuvo que cerrar 126 locales y pueden ser más

"Yo creo que la Argentina, previo a la pandemia, venía en una situación económica muy mala: altísima inflación, fuerte endeudamiento. Y la recuperación va a ser lenta. Lamentablemente vamos a tener pocos recursos y así, a diferencia de 2001, no sólo estamos golpeados a nivel interno sino también a nivel internacional", enfatizó.

La industria que abastece al mercado interno sufrió el golpe de la pandemia.

Polémica por la estatización de empresas

Por otra parte, Urtubey cuestionó al proyecto de la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien sugirió que el Estado Nacional debe tomar parte de las acciones de las empresas que recibieron asistencia pública para pagar salarios.

"En primer lugar, no creo que sea una posición oficial. En segundo lugar, creo que esos dichos no tienen profundidad y no tienen sentido, porque no es que se produjeron salvatajes de empresas. Es casi lo mismo que a las personas físicas a las que se les dio asistencia, después se les obligue a hacer determinados trabajos", evaluó.

Y añadió que la asistencia del Estado se dio "porque se eligió estratégicamente que algunas cadenas sigan y otras no, pero hablar de un salvataje creo que es muy fuerte. Y una asistencia sin dudas no da derechos a tamaña reacción".

Por último, el empresario estimó que el mercado cambiario se va a estabilizar "si se arregla la deuda".