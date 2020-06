Moratoria AFIP 2020: acceda al texto completo del proyecto

El Gobierno impulsa una amplia moratoria de AFIP que buscará tanto "blanquear" como aliviar a personas y empresas. Acceda al texto completo del proyecto

El Gobierno lanza una nueva moratoria impositiva que llegará al Congreso la semana próxima. Tal como anticipó iProfesional, se trata de un plan que abarcará tanto a empresas como a personas.

A continuación, el texto completo del proyecto de la nueva moratoria:

La voz de los expertos

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados señaló que "el anuncio de una nueva moratoria que abarque a todos los contribuyentes y que se extienda a deudas al 31 de mayo, es una buena medida teniendo en consideración la crisis profundas económica que estan pasando todas la empresas en cuarentena".

"Como todo régimen de condonación y perdones, se debe determinar en forma simbólica un premio al cumplidor. Una reducción de anticipos o un descuento en el saldo de declaracion jurada, por ejemplo. Una palmadita al contribuyente que siempre cumple", enfatizó el reconocido tributarista.

En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados señaló que "la moratoria en estos momentos me parece inoportuna. Lo peor de esta recesión no pasó y se van a dejar afuera a los peores meses, en los que las empresas ya han agotado todas sus fuentes de financiamiento, la verdad es que no parece para nada razonable".

"Asimismo se deberían estar debatiendo bajas en los impuestos como se está haciendo en todo el mundo, y no estos parches de moratorias y condonaciones permanentes cuando en realidad el problema es el peso de todos los impuestos juntos en las espaldas de muy pocos", destacó Sasovsky.

Moratoria impositiva "para todo el mundo". Así anticipó el fin de semana el presidente Alberto Fernández la llegada de este plan de AFIP cuyos detalles ahora se conocen. El hecho es que apunta a tener un alcance universal, dado que alcanzará a todo el sector privado. Incluirá deudas previsionales, aduaneras e impositivas hasta el 31 de mayo. Según trascendió, el plazo de adhesión previsto será hasta el 31 de agosto.

"Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso", aseguró el jefe de Estado. El hecho es que el Gobierno está terminando de definir los últimos detalles de una "amplia moratoria" impositiva y previsional, que será debatida en el Congreso.

La idea del equipo económico es incluir a las empresas que hayan sido golpeadas por la severa crisis que se profundizó con la pandemia, y que dejaron de cumplir con sus obligaciones con la AFIP.

La otra cuestión relevante es que, además de pymes, la moratoria también alcanzará a empresas grandes. También se incluirían a monotributistas y autónomos, aunque en estos últimos casos ya tuvieron una ayuda con los créditos a "tasa cero", que incluyó el pago de las cuotas mensuales.

Entonces, los principales puntos que darán forma a la nueva moratoria son:

Incluirá deudas impositivas, previsionales y aduaneras.

Podrán adherirse Pymes, grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas y clubes de barrio.

Para deudas hasta el 31 de mayo de 2020.

Habrá tiempo para sumarse hasta el 31 de octubre.

Las cuotas se empezarán a pagar en noviembre.

Habrá planes de pago de hasta 120 cuotas.

Una moratoria de amplio alcance

Como sucedió con la última moratoria -aún vigente- habrá chances de incluir las deudas impositivas, aduaneras y a la seguridad social.

A pedido de la mayoría de las cámaras empresariales, esta vez se dará la posibilidad no sólo a las empresas más chicas (mipymes) sino también a las más grandes. "De todas formas, varias compañías lograron amparos judiciales que nos obligó a refinanciarles las deudas", confió a iProfesional un funcionario que trabaja sobre el proyecto.

Lo que está claro es que esta moratoria era ampliamente reclamada por el mundo empresario, afectado por la cuarentena, que puso a la actividad económica en una caída en vertical con números que harán historia.

La recaudación fiscal sufrió un desplome por la recesión: el Gobierno plantea el incentivo para agrandar la base contributiva

La actual moratoria de la AFIP para pequeños contribuyentes vence el próximo martes 30, luego de prorrogar su cierre dos meses por la cuarentena. Y sólo computaba a las deudas de hasta noviembre del año pasado. En la era pre pandemia, era otra economía; otro país y otro mundo.

En los próximos días, el Gobierno definirá las condiciones de la nueva moratoria. En la que todavía está vigente, el plan lanzado fue de hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras y hasta 60 cuotas para aportes y retenciones de la seguridad social.

La iniciativa permitió, a su vez, la condonación parcial de intereses y total de las multas acumuladas.

A su vez, se aplicó una tasa de interés del 3% mensual fija a lo largo de un año y -a partir de ese momento-, tuvo una tasa variable. Como se comentó más arriba, se pudo incluir toda la deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019.

La crisis de las empresas afectadas por la cuarentena llevó a la ampliación de la moratoria

Pensando en el escenario post pandemia

De acuerdo a los últimos registros oficiales, entre febrero y abril, alrededor de 15.000 empresas (el 2,8% del total) dejaron de presentar las declaraciones juradas de la seguridad social ante la AFIP. El dato figura en el informe "Panorama Productivo" de junio elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El mapa de la crisis también contempla a 193.000 empresas que este mes recibirán el auxilio del Estado para pagar hasta el 50% de los salarios, bajo el programa ATP. En total se abonarán 2.040.000 salarios, con un costo fiscal de $42.000 millones.

A los que deben añadirse los 2,3 millones de salarios abonados el mes anterior, medida que benefició a casi 250.000 empresas.

El derrape económico quedó en evidencia en distintos índices oficiales, pero se hizo particularmente notorio en la recaudación impositiva. En mayo, la caída resultó del 22,4% en términos reales (descontada la inflación). Y en el IVA, la reducción superó el 28 por ciento. Algo nunca visto, aun a través de las severas crisis por la que atravesó la Argentina en la historia reciente.

En el Gobierno creen que, dentro de un panorama negro para la economía, este sería un momento propicio para avanzar con la moratoria de impuestos.