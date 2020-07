Gastronómicos y hoteleros piden no pagar ABL por un año

Junto al reclamo de una Ley de Emergencia Turística, hoteleros y gastronómicos piden que se extienda el período correspondiente a las exenciones impositivas y a la ayuda del Estado nacional para el pago de sueldos, en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus​ en el país.

Así lo señaló Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC).

"El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) nos ayuda mucho a resistir la crisis y va a ser necesario incluso después de que se levanten las medidas de aislamiento social. En el caso de los hoteles, no sabemos cuándo van a poder abrir y, además, estamos seguros de que va a pasar tiempo hasta que se reanude el flujo turístico. Para los gastronómicos, existen muchos costos de reapertura y además por protocolo no vamos a trabajar a salón lleno. Si tenemos en cuenta que el punto de equilibrio en el rubro se alcanza con un 70% de funcionamiento del salón, no vamos a poder conseguir ese número. Muchas empresas además van a tener deudas, y son pymes o micropymes", expresó en vivo de Instagram con El Mensajero turístico.

Gastronómicos y hoteleros, los más golpeados por la crisis

Reclamo de hoteleros y gastronómicos

La AHRCC estima que el programa ATP debería extenderse por lo menos seis meses después de finalizada la cuarentena e incluso hasta doce meses en los hoteles.

A eso suma un pedido para que el Gobierno de la Ciudad suspenda el cobro del ABL por doce meses. También la condonación por seis meses del pago de Ingresos Brutos, para apoyar el proceso de reapertura de los locales.

"Somos conscientes de que el gobierno tiene sus problemas porque cayó mucho la recaudación, pero esperamos trabajar juntos con el objetivo de encontrar una mejor salida para todos", señaló Amoroso.

La hotelería y la gastronomía se encuentran entre las actividades más perjudicadas por la pandemia. Con establecimientos cerrados y sin ingresos (o con ingresos mínimos, en el caso de negocios con delivery y take away), los referentes estiman que, hasta el momento, por lo menos un 12% de las empresas del sector cerró sus puertas para siempre.

Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) encabezan una jornada de visibilización acerca de la crisis. "Seguimos cerrados. Sin tu apoyo, quebramos", es el lema con el que impulsan la sanción de una ley de Emergencia Turística que abarque esos rubros. Hasta el momento existen once proyectos, pero no se ha avanzado en ninguno.