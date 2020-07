Proponen eximir de tasas municipales a quienes donen plasma

El intendente de La Plata, Julio Garro, giró ayer a la Legislatura local un proyecto de ley con el que busca aumentar la cantidad de donantes de plasma

El intendente de La Plata, Julio Garro, giró ayer a la Legislatura local un proyecto de ley con el que busca aumentar la cantidad de donantes de plasma en favor de aquellas personas que se encuentran internadas con Covid-19.

El plan consiste en apelar a la solidaridad de los platenses a cambio de una exención del 100 por ciento de la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) y "de todas aquellas contribuciones y tasas que se liquiden en forma conjunta con aquella".

Proponen eximir de tasas municipales a quienes donen plasma

A pocos días de la aprobación provincial de la ley de plasma, el jefe municipal pretende generar una mayor conciencia local a través de un incentivo económico.

Tasas municipales por plasma

La medida es en favor de personas recuperadas del virus COVID-19 que demuestren haber donado plasma convaleciente para el estudio de nuevos tratamientos contra la enfermedad.

Al respecto, Garro valoró: "Hoy estamos dando un paso más en la búsqueda de soluciones para ayudar a los platenses". Y agregó que "somos una comunidad solidaria, más aún en los momentos difíciles, por eso no tengo dudas de que muchos vecinos van a hacer su aporte para ayudar a los pacientes con Coronavirus".

Te puede interesar Vencimiento de Bienes Personales: tres medidas novedosas de AFIP que hay que tener en cuenta

La iniciativa presentada por el Ejecutivo local se extenderá "a los anticipos restantes del ejercicio 2020, y a los anticipos correspondientes al ejercicio 2021 cuyo vencimiento ocurriera antes del 1 de julio de ese año".

Para ello, el contribuyente "deberá solicitar el beneficio demostrando haber realizado la donación en alguno de los centros indicados por las autoridades sanitarias nacionales como establecimiento dedicado al estudio de los efectos del tratamiento del virus COVID-19 mediante transfusión de plasma convaleciente".

Quiénes pueden donar plasma

Aquellas personas que hayan tenido COVID-19 pueden donar habiendo transcurrido 28 días desde que desapareció la sintomatología o 14 días después de haber recibido una prueba negativa.

Quiénes pueden donar plasma

En tanto, es necesario pesar más de 50 kilos; tener entre 18 y 65 años; no ser diabético insulino dependiente y, en el caso de las mujeres, no haber cursado más de tres embarazos.

Conjuntamente, dentro de los requisitos para ser donante es necesario no haber padecido ningún tipo de cáncer; no tener stent ni cirugías cardíacas; no tener enfermedades de transmisión por sangre y no haberse realizado tatuajes ni endoscopías digestivas en los últimos 6 meses.