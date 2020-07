Revolucionó Twitter: quién es el millonario argentino trucho que quiere pagar más impuestos

Su particular nombre apareció en una supuesta lista mundial de ricos que pedían más tributos y que fue publicada por varios de los medios más prestigiosos

Elber Galarga se convirtió, gracias a la pandemia de coronavirus y la cuarentena, en una verdadera celebridad en Twitter. Este millonario argentino trucho que formó parte de una lista mundial de ricos que quieren pagar más impuestos se transformó en viral de la noche a la mañana, y su fama creció tanto que su historia llegó a ser publicada por varios de los medios más prestigiosos del país y del mundo.

El misterioso señor Elber

Es que el nombre de este supuesto rico nacional se suma a otras bromas virales que volvieron a ponerse de moda durante el aislamiento obligatorio, como el que preocupó a los vecinos de varias localidades, entre ellas Dolores, en la Provincia de Buenos Aires.

Hace un mes atrás, se corrió el rumor de que una tal "Mica Bezona" se paseaba por la localidad bonaerense, infectada de coronavirus.

En el caso de Elber Galarga, su historia dice que apareció en una lista bautizada como "Millonarios por la Humanidad", integrado por 83 empresarios ricos que pedían hacer un mayor esfuerzo frente al Covid-19.

Te puede interesar Vencimiento de Bienes Personales: tres medidas novedosas de AFIP que hay que tener en cuenta

"Elber Galarga":Por el nombre de uno de los supuestos millonarios parte de la iniciativa https://t.co/sC8Et8kDlo que exige pagar más impuestos para combatir el coronavirus pic.twitter.com/u0Z5jZZ8q3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2020

En la carta publicada con las firmas de todos estos millonarios (donde ahora ya no se quitó el polémico nombre), se pedía una suba inmediata de tributos a las grandes fortunas para disponer de recursos contra la pandemia.

Elber Galarga, ¿se va a acoger a la moratoria? Que piensa @nohaymonedas — Tax Revenge (@TaxRevenge) July 14, 2020

"No somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas ni entregando alimentos puerta a puerta. Tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis", decía la misiva.