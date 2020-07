Crean el primer canal online, abierto y gratuito de consultas sobre Factura de Crédito electrónica en Argentina

INVOITION creó la primera y única herramienta online homologada que permite a cualquier MiPyMe gestionar el cobro en el mismo día

La Factura de Crédito desde su inicio se presentó como un instrumento financiero de alto impacto, sobre todo por su probada robustez.

Desde su nacimiento, el instrumento demostró un marcado crecimiento a pesar de la economía en recesión; continuidad operativa durante el cambio de gestión de gobierno e inicio de la pandemia (mientras otros instrumentos se detuvieron completamente) y permanente tendencia a la baja de tasas de manera natural, sin necesidad de subsidios y garantías forzadas como sucede con el cheque.

Inclusive, la operatoria evolucionó alcanzando una simplicidad extrema.

En ese sentido, INVOITION lo sabe muy bien. La firma creó la primera y única herramienta online homologada que permite a cualquier MiPyMe, independientemente de su capacidad crediticia, nivel de facturación, banco con que opere o conocimientos técnicos en la materia, crear una cuenta online, auto gestionarla y comenzar a administrar, descontar y gestionar el cobro de Facturas de Crédito Electrónicas en el mismo día.

"En la actualidad estamos sustentando la mayor cantidad de las operaciones de descuento de Facturas de Crédito electrónicas en el mercado argentino. Concretamos nuestra primera operación hace un año y desde ese momento no paramos. Probablemente seamos uno de los equipos de personas con mayores conocimientos técnicos-operativos en la materia y con mayor experiencia", destacó Bruno Cosentino, CEO y Co Fundador de la plataforma.

"Sabemos que, en nuestro país, desde la puesta en marcha de este Régimen, cerca de 1.000.000 de Facturas de Crédito, por un monto promedio aproximada de $350.000, podrían haber sido descontadas por unas 200.000 Pymes y Monotributistas, pero no lo hicieron por dos fundamentales motivos: no se enteraron de que podían y sintieron no tener los conocimientos técnicos necesarios para operar el instrumento. El mundo del descuento de Facturas ya no es el mismo. Es mucho más simple que hace un año, mucho más democrático, al alcance de cualquiera. Éste es el verdadero desafío, permitir que todo el mundo sepa. Es por todo esto que decidimos hacer público nuestro conocimiento y crear un canal abierto, online y gratuito, de consultas para quien lo necesite", agregó el ejecutivo.

En rigor, se trata de un canal de WhatsApp en donde los expertos de la plataforma atenderán todo tipo de preguntas asociadas exclusivamente con la operatoria de Facturas de Crédito Electrónicas provenientes de MiPyMEs o Grandes Empresas.

"En principio lo mantendremos así dos meses, para luego evaluar si dejarlo permanentemente activo. Todas las MiPyMe tienen que saber de este instrumento y cómo evolucionó, sobre todo por el impacto que puede tener en las finanzas de cada negocio en esta profunda crisis", explicó su CEO.

El servicio estará presente en el sitio de la plataforma www.invoition.com y sus redes sociales, pero abierto a todo tipo usuarios.