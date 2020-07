Ganancias y Bienes Personales: expertos reclaman prórroga de las declaraciones determinativas

La AFIP prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo para la presentación de las declaraciones juradas informativas correspondientes al 2019

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo para la presentación de las declaraciones juradas informativas correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para el período fiscal 2019.

La Resolución General 4767 publicada este jueves en el Boletín Oficial, tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las y los contribuyentes así como el trabajo de los profesionales de ciencias económicas en el marco del aislamiento, social preventivo y obligatorio.

Se prorroga hasta el 31 de agosto el plazo para la presentación de las declaraciones juradas informativas correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para el período fiscal 2019.

La normativa eleva de 1.500.000 hasta 2.000.000 de pesos el umbral de ingresos y rentas a partir del cual las y los contribuyentes deben presentar las declaraciones juradas informativas correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para el período fiscal 2019.

La decisión no alcanza a quienes deben presentar una declaración jurada determinativa e ingresar el saldo a pagar.

La normativa eleva hasta $2.000.000 el umbral de ingresos y rentas a partir del cual las y los contribuyentes deben presentar las declaraciones juradas informativas correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Ganancias y Bienes Personales

En tanto, los restantes vencimientos de Ganancias y Bienes Personales quedan de igual manera. Se trata de los que ya fueron trasladados de junio a fines de julio de este año.

Serán, concretamente, los días 24, 27 y 28 de julio para hacer la declaración jurada, según se tenga CUIT terminado en 0, 1, 2 y 3 (el 24), en 4, 5 y 6 (el 27) o en 7, 8 y 9 (el 28). Los pagos, deben ingresarse los días 27, 28 y 29, respectivamente.

Ganancias y Bienes Personales: arrancan vencimientos anuales

En cuanto al impuesto sobre la renta financiera tanto la presentación como el pago vencen los días 27, 28 y 29 de julio, según la finalización del CUIT sea en 0, 1, 2 y 3 (el 27), en 4, 5 y 6 (el 28); en 7, 8 y 9 (el 29).

Miniplan Ganancias y Bienes Personales

La AFIP estableció que hasta el 31 de agosto, inclusive, no se considerará la categoría del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de cada persona humana al momento de tramitar planes para regularizar obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019.

Hasta el 31 de agosto, inclusive, no se considerará la categoría del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de cada persona humana al momento de tramitar planes para regularizar obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019

Esta medida excepcional garantiza, a todas las personas humanas que lo soliciten, la posibilidad de regularizar sus obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales en hasta tres cuotas sin verse condicionadas por su perfil de riesgo.

Esta medida excepcional garantiza, a todas las personas humanas que lo soliciten, la posibilidad de regularizar sus obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales en hasta tres cuotas sin verse condicionadas por su perfil de riesgo, señalan desde la AFIP.

La medida se oficializó a través de la resolución general 4758 publicada este lunes:

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, señaló a El Cronista que la prórroga sólo de las declaraciones informativas "fue tomado como una provocación" por los contadores, dado que como no pudieron trasladarse ni reunirse con sus clientes por la cuarentena las declaraciones informativas "son prácticamente las únicas para las que el profesional posee toda la información y no la de las determinativas", de mayor nivel de detalle, que no fueron prorrogadas.

"Los vencimientos ya comienzan a correr, el Estado de alguna forma de una manera casi extorsiva está produciendo el pago de multas al no prorrogar. Considero que AFIP debe revisar estas decisiones, y cuidar a los pocos contribuyentes que van quedando, de lo contrario, no hay futuro", agregó Sasovsky.

Ezequiel Passarelli, Asociado de SCI Group, explicó al matutino que las declaraciones informativas no son el grueso del trabajo para los contadores, dado que son declaraciones simplificadas con respecto a las determinativas que se presentan entre el viernes y el martes próximos y consideró que se debería postergar, al menos dos semanas, los vencimientos y, para morigerar el impacto negativo en la recaudación, crear un sexto anticipo de Ganancias.

"No cambia mucho, la verdad. Las declaraciones juradas informativas no son el grueso del trabajo. Lo importante son las declaraciones juradas determinativas (las "normales"). Insisto en que hubiera sido una buena idea crear un nuevo anticipo y postergar (dos semanas, al menos), los vencimientos. Pero, a dos días de que empiecen a vencer, se va perdiendo la ilusión", destacó Passarelli.