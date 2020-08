Impuesto a las grandes fortunas: el texto completo del proyecto y quiénes quedarán alcanzados

La iniciativa del oficialismo genera polémica y cautela entre los tributaristas. Se estima que alcanzará a 12.000 personas. Qué parámetros se evaluarán

Esta tarde ingresa en Diputados el proyecto de creación del aporte solidario y extraordinario por única vez para ayudar a morigerar los impactos de la pandemia que contempla gravar a las personas que al 31 de diciembre de 2019 hayan declarado un patrimonio superior a los $200 millones, para continuar con una escala que llega hasta más de $3.000 millones.

La iniciativa alcanza a unas 12 mil personas, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5% del patrimonio.

A continuación el texto completo del proyecto:

Por única vez

"El impuesto a las grandes fortunas será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas, por única vez", explicó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos HellerHeller, quien precisó que "esto no será una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en guaridas fiscales; eso habría que hacerlo pero no ahora".

En ese sentido, el diputado nacional aclaró que el proyecto se denominará "Aporte Solidario Extraordinario para las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos".

En ese marco, afirmó que "el impuesto es progresivo y llega al 3,5% para los que tienen más de 3.000 millones de pesos" y precisó que "el universo de personas que pagarían el impuesto son 12.000".

"No sé cómo evolucionó la fortuna personal de cada persona. No conocemos los nombres de nadie, trabajamos sobre segmentos", sostuvo Heller, al afirmar que "esto debería producir un ingreso superior a los 300.000 millones de pesos".

Se calcula que el impuesto a las grandes fortunas alcanzará a unas 300.000 personas

Creemos que este es el momento para presentar el impuesto a las grandes fortunas. Hubo muchas cosas que ocuparon la agenda y tuvieron prioridad", indicó Heller.

Asimismo recordó que estuvo reunido dos veces con el presidente Alberto Fernández: "Una vez cuando le presentamos el proyecto y un tiempo después me llamó para preguntarme qué pasaba que no se presentaba", indicó.

Finalmente, el diputado dijo que a su juicio "las sesiones virtuales no son un obstáculo para tratar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas" y afirmó: "esto no es contra nadie ni tiene nombres propios; por eso lo llamamos aporte solidario, para que se entienda".

La voz de los expertos

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados señaló que "este nuevo proyecto es sin dudas la carta de defunción para la recuperación económica argentina".

"No sólo porque trata de alcanzar patrimonios sobre los que ya se tributa en el país, sino porque busca evitar que quienes ya no poseen nexos de vinculación para la generación del hecho imponible porque no residan en el país, apliquen un criterio totalmente distinto a los definidos en el sistema tributario argentino y que históricamente han definido toda la tributación del país", agregó Sasovsky.

"Sin dudas, considerar condiciones distintas a efectos de este impuesto, para la pérdida de residencia, van en contra de todos los tratados firmados por la argentina con todo el mundo", advirtió el tributarista.

"Se trata de un atropello a la seguridad jurídica, que vicia todo el sistema tributario, permitiendo que institutos que hacen a la previsibilidad del país sean vulnerados", concluyó.