A pocas semanas de las elecciones presidenciales, revelan que Trump solo pagó u$s750 de impuestos en 2016

The New York Times afirmó que el presidente Donald Trump no pagó impuesto a la renta en 10 de los 15 años anteriores a su acceso al gobierno

Una nueva polémica se generó n Estados Unidos, después de que el diario The New York Times afirmara que el presidente Donald Trump no pagó impuesto a la renta en 10 de los 15 años anteriores a su acceso al gobierno y el mandatario replicara que se trata de "informaciones falsas, totalmente inventadas".

El periódico publicó que Trump apenas abonó 750 dólares en impuestos federales en 2016, año en que ganó las elecciones presidenciales, y que "no pagó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque informó más pérdidas que ganancias".

The New York Times aseguró que "obtuvo información fiscal durante más de 20 años sobre el señor Trump y los cientos de empresas que componen su grupo, incluida información detallada sobre sus primeros dos años en el cargo", y prometió para los próximos días nuevas revelaciones sobre la situación fiscal del mandatario.

"Son informaciones falsas, totalmente inventadas; he pagado mucho y también he pagado muchos impuestos sobre la renta al nivel del estado; el estado Nueva York cobra muchos impuestos", dijo Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca, según la agencia de noticias AFP.

Al diferencia de todos sus antecesores desde la década de los 70, Trump, que hizo de su fortuna un argumento de campaña y cuyo grupo familiar no cotiza en bolsa, se niega a publicar sus declaraciones de impuestos y tiene abierta una batalla legal para evitar que se divulguen.

El extenso informe de The New York Times presenta una imagen de un hombre de negocios que luchaba por mantener sus negocios a flote y reportaba pérdidas millonarias, señala CNN.

Esto incluso mientras hacía campaña para presidente y se jactaba de su éxito financiero.

Según el periódico, Trump usó los u$s427,4 millones que le pagaron por "The Apprentice" para financiar sus otros negocios, principalmente sus campos de golf. Además, indica que estaba poniendo más efectivo en sus negocios de lo que estaba sacando.

La información fiscal también revela que Trump ha estado luchando con el IRS durante años sobre si las pérdidas que reclamaba deberían haber resultado en un reembolso de casi u$s73 millones.

En respuesta a una carta del periódico, el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que "la mayoría, si no todos, de los hechos parecen ser inexactos" y solicitó los documentos.

The New York Times dijo que no hará públicos los datos de las declaraciones de impuestos de Trump para no poner en peligro a sus fuentes "que han asumido enormes riesgos personales para ayudar a informar al público".

Los datos de la declaración de impuestos obtenidos por el periódico no incluyen sus declaraciones personales de 2018 o 2019.

El Informe del New York Times

The New York Times reportó que la información fiscal de Trump revela ejemplos específicos de los posibles conflictos de intereses entre los negocios del presidente y su cargo.

El presidente ha recaudado u$s5 millones adicionales al año en Mar-a-Lago desde 2015 de nuevos miembros.

Un fabricante de materiales para techos, GAF, gastó al menos u$s1,5 millones en 2018 en el campo de golf de Trump en Doral, cerca de Miami.

Al mismo tiempo, su sector estaba cabildeando con el gobierno para que revocara regulaciones federales, según el diario.

También encontró que la Asociación Evangelista Billy Graham pagó más de u$s397.000 al hotel de Trump en Washington, en 2017.

El periódico informó que en los primeros dos años de Trump en el cargo, él ha obtenido u$s73 millones en ingresos en el extranjero.

Gran parte de ello proviene de sus campos de golf, pero otra parte proviene de acuerdos de licencias en países como Filipinas, India y Turquía.

The New York Times dijo que toda la información obtenida fue "proporcionada por fuentes con acceso legal a ella".