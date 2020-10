Marcó del Pont: "El Estado es fundamental para amortiguar el impacto de la crisis"

La funcionaria dijo que más de 5 puntos del PIB fueron destinados al pago del Salario Complementario, el IFE, Tarjeta Alimentar y otras políticas oficiales

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, destacó que "la intervención del Estado fue fundamental para amortiguar el impacto de la crisis sobre el empleo y la producción".

Durante una entrevista radial la funcionaria detalló que más de 5 puntos del PIB fueron destinados a financiar el pago del Salario Complementario, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el subsidio de los Créditos a Tasa Cero, entre otras políticas desplegadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19.

"Toda esta asistencia fue posible porque hubo un Estado que utilizó sus recursos públicos. Los impuestos son la forma más virtuosa de financiar el gasto, frente al otro camino que es el endeudamiento", consideró Marcó del Pont en diálogo con FM La Patriada.

"Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que, en este contexto, la mejora en la recaudación de impuestos provenga fundamentalmente de aquellos sectores con mayor capacidad contributiva", expresó la funcionaria.

Además, la titular de la AFIP destacó que "recaudar más de los sectores con mayor capacidad contributiva tiene un rol redistributivo ya que todos esos recursos vuelven en políticas públicas. Este es el rol esencial que tiene un Estado que tiene como eje central el desarrollo económico y la inclusión social".

Durante septiembre la recaudación registró su primer incremento en términos reales del año.

"La mejora de la recaudación refleja la existencia de una incipiente recuperación en algunos sectores aunque todavía es un proceso heterogéneo. Hay muchas actividades que están muy mal. Para consolidar este proceso de recuperación son necesarias políticas como las que hemos anunciado en los últimos días", consideró la titular de la AFIP.

Al mismo tiempo, Marcó del Pont se refirió al proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario que se debate en el Congreso: "Va a recaer sobre el patrimonio de las personas, no de las empresas. Es un porcentaje que no llega al 1% del total de contribuyentes. Escuché que el aporte extraordinario va a llevar a las personas que tengan que pagarlo a vender sus equipos y sus fábricas. Eso no es así. Los legisladores buscaron que el aporte no recaiga sobre el excedente que se necesita para la recuperación, para la inversión, para la generación de riqueza en la economía real", consideró la funcionaria.

Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP.

La recaudación le ganó a la inflación por primera vez en el año: cuánto subió en septiembre

La recaudación alcanzó en septiembre los $606.508,1 millones, lo que representó un aumento del 43,7% con relación al mismo mes del año pasado, y así por primera vez en el año logró ubicarse por encima del alza de la inflación.

Durante los primeros nueve meses de 2020 los ingresos tributarios superaron los $4,6 billones, un incremento del 29,2% interanual.

"La dinámica de la recaudación registró en septiembre su primer incremento en términos reales de 2020", destacó la AFIP.

Hay que recordar que la inflación oficial interanual registrada hasta agosto fue del 40,7%. Se estima que, actualizada a septiembre, se ubicará por debajo del avance que mostró la recaudación.

Qué impuestos impulsaron la mejora

Entre los tributos que marcaron una mejora interanual se destacan el Impuesto a las Ganancias, los derechos de exportación, el Impuesto sobre los Bienes Personales y los recursos vinculados con el Sistema de Seguridad Social.

Todos estos conceptos marcaron durante septiembre incrementos superiores al 40% frente al mismo período del año pasado.

Los ingresos tributarios por el IVA ascendieron en septiembre hasta los $170.865,9 millones, con un aumento de 22,8% con relación al mismo mes del año y por debajo de la inflación proyectada, mientras que el IVA impositivo vinculado al consumo interno creció un 14,3%.

Para la AFIP la recaudación del IVA "continúa afectada por el menor dinamismo en la actividad económica asociado a las medidas implementadas desde mediados de marzo para evitar la propagación del coronavirus".

AFIP: el IVA, usual indicador del consumo, sigue deprimido.

En Ganancias los ingresos fueron de $120.644,6 millones con un alza interanual del 44,1% y por el Sistema de Seguridad Social la recaudación llegó a los $124.220 millones, y un aumento del 40,9%, con relación al mismo mes del año anterior.

Los aportes personales ascendieron a $51.132,0 millones mientras que las contribuciones Patronales recaudaron $71.450,0 millones, que representan aumentos interanuales del 57% y del 31,8%, respectivamente.

Por derechos de exportación ingresaron al fisco $ 46.358,9 millones, que representaron una variación nominal del 44,2% y en derechos de importación y tasa estadística se recaudó $ 19.785,6 millones, con un alza interanual del 14,6%.

En créditos y débitos el fisco recaudó $ 40.405,8 millones, que significaron una mejora del 28,1%.

Los ingresos por Bienes Personales ascendieron a $ 23.006,2 millones, un incremento del 1769,4%, impulsado por mayores ingresos por facilidades de pago y saldos de las declaraciones juradas y anticipos.

La recaudación por el Impuesto PAIS alcanzó los $20.858,0 millones y desde la entrada en vigencia de la ley en diciembre pasado acumula ingresos por $110.469,1 millones.

Amplio alcance de la moratoria

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, adelantó que cerca de 100.000 empresas ya se adhirieron a la Moratoria 2020.

"Creemos que va a ser muy abarcativa y va a permitir regularizar parte de esa mochila acumulada durante los últimos 4 años y que con la pandemia se había vuelto a incrementar", expresó.

Además, para Marcó del Pont, esto "va a ser un alivio, es solo una parte para iniciar el proceso de recuperación que va a ser acompañado de políticas permanentes por parte del Estado nacional para la creación de empleo, el dinamismo del mercado interno y la promoción de las exportaciones".