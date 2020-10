El Gobierno presentó un nuevo proyecto de blanqueo de fondos en el exterior. ¿En qué casos puede tener éxito?, según los expertos

Los precios de la construcción están bajos en dólares y algunos pueden tentarse, pero nadie cree que traigan divisas de afuera

El Gobierno prepara un proyecto para fomentar la construcción, con beneficios tributarios, el que incluye también un blanqueo impositivo. Pero los especialistas ponen en duda su éxito.

El proyecto sólo podría servir para casos muy puntuales de gente que quiera aprovechar los precios muy baratos de la construcción en dólares hoy, pero siempre que tengan fondos en blanco, nunca blanqueando divisas no declaradas, para los que no hay confianza, afirmaron los expertos.

En tal sentido, el contador Félix Rolando explicó que el Poder Ejecutivo Nacional propicia a través de un proyecto, entre otras medidas tributarias, un beneficio para los sujetos que declaren la tenencia de moneda extranjera o nacional en el país.

Si bien los sujetos que informen tales tenencias deberán abonar un impuesto especial, no deducible del Impuesto a las Ganancias), quedan beneficiados de la obligación de informar la fecha de compra de tales tenencias y el origen de los fondos.

Asimismo, no se le aplicará la presunción correspondiente al incremento patrimonial no justificado, y quedan liberados de toda acción civil, comercial, y penal, y eximido de los impuestos que hubiesen omitido declarar como consecuencia de las tenencias informadas, precisó Rolando.

Sin pretender realizar un análisis estrictamente técnico, se advierte que la tasa que se contempla aplicar para determinar el impuesto es inicialmente del 5%, aumentando hasta llegar al máximo de 25%, según sea el tiempo que transcurra entre la vigencia de la ley y hasta la fecha límite declaración, que es el 28 de febrero de 2021).

Blanqueo para la construcción: las claves del proyecto

Las tasas, comparadas en forma nominal, parecen ser muy significativas con relación a las establecidas en regímenes anteriores de sinceramiento, puntualizó Rolando.

De todos modos, agregó el experto, para evaluar el verdadero impacto de impuesto habrá que considerar también el hecho de que la base imponible se determina (cuando se trata de moneda extranjera) aplicando el tipo de cambio comprador del Banco Nación, el que por la actual brecha cambiaria resulta ser sensiblemente inferior al valor de la moneda en el mercado.

"En mi opinión un proyecto de este tipo está destinado al fracaso, y sólo podría significar una solución para casos puntuales", indicó Rolando.

Un régimen de sinceramiento, debiera abarcar básicamente todos los bienes del patrimonio de la persona y no sólo las tenencias en moneda, añadió.

Pero, fundamentalmente, este tipo de regímenes deberían establecerse dentro de un marco de confianza en el sistema económico y seguridad jurídica, que aliente a las personas a explotar económicamente sus bienes dentro del país, alertó Rolando.

En general los bienes se encuentran ocultos (o improductivos) no sólo por una razón tributaria (elusión o evasión) sino fundamentalmente por la ausencia de confianza que existe en volcarlos al sistema económico argentino, enfatizó.

Debiera revertirse en primer lugar esta situación, luego los regímenes de sinceramiento son un complemento, concluyó.

No están dadas las condiciones

Por su parte, Silvia Villarino, de PwC Argentina, sostuvo que "no están dadas las condiciones económicas ni políticas".

Aun cuando se propiciara junto a una reforma impositiva integral, la falta de seguridad juridica actual desalienta este tipo de iniciativas, afirmó Villarino.

Además, este tipo de proyectos deben ir acompañados de medidas que persigan la baja del gasto público, tema que por el momento no parece estar en la agenda, advirtió Villarino.

Alberto Mastandrea, de BDO Argentina, opinó que "es una medida que no tendrá éxito hasta tanto el Gobierno ponga en conocimiento cuál es el plan económico y brinde previsibilidad a los distintos actores económicos".

"En Argentina asistimos a una crisis de confianza", remarcó Mastandrea.

Además existe una sensación de pérdida de seguridad jurídica respecto a la propiedad privada, agregó.

El Gobierno pondrá en marcha un nuevo blanqueo de capitales

Hasta tanto no existan acciones concretas en las que el Gobierno exhiba que es un bien jurídico que va a proteger, no veo que los contribuyentes se inclinen por refugiarse en aquello que no es seguro, dijo Mastandrea.

A su vez, Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, dijo que los plazos que establece el proyecto para las alícuotas progresivas son muy cercanos, ya que todavía no se salió de la pandemia.

Para Domínguez, puede ser que la iniciativa funcione para algunas personas que estén pensando un proyecto inmobiliario para aprovechar los bajos precios de la construcción en dólares, pero siempre con fondos ya declarados.

"El que tiene fondos no declarados no los va a traer, cuando se hizo una bandera política de ir contra los que blanquearon en el anterior gobierno", afirmó.

Ahora desde la misma posición política se pretende implementar este blanqueo, pero la gente siente que pueden cambiar las reglas de juego de nuevo", advirtió Domínguez.

Muchos ya entraron a un blanqueo y luego los castigaron con mayores alícuotas de Bienes Personales; también se viene el impuesto a la riqueza, y así difícilmente puede tener éxito el blanqueo, aseveró Domínguez.