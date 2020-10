Viral: por qué es tendencia Gabriel Batistuta en Twitter en la Argentina

Los usuarios le recordaron al ex jugador de la selección que hace una semanas habló de que "nadie le regaló nada" y de su opinión sobre la "meritocracia"

El ex jugador de fútbol, Gabriel Batistuta, fue acusado de evasor por el ex titular de la Federación Agraria y la noticia se viralizó en Twitter.

Según consta en la denuncia, el famoso goleador de la Selección pagaría por solo 400 hectáreas de las 126.000 que posee junto a su padre en Santa Fe.

En la red social Twitter, el tema es tendencia, donde los usuarios lo tildaron de "Bati-Garca". También le recordaron que hace unas semanas habló de que "nadie le regaló nada" y de su opinión sobre la "meritocracia".

Algunos de los usuarios indicaron que el tamaño de esas hectáreas equivalen al doble de la ciudad de Reconquista.

Estos son algunos de los mensajes que aparecieron en Twitter:

BatistutaPorque hizo la gran Dujovne declarando como baldío un latifundio. De 126 mil hectáreas, paga impuesto por solo 400. Ni el 10% de lo que correspondería.De manual, el mamertiano es garca por naturaleza pic.twitter.com/kGuq18nieK — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) October 20, 2020

EL EX TITULAR DE LA FEDERACION AGRARIA DENUNCIO A BATISTUTA POR EVASOR.TIENE 126.000 HECTAREAS CON SOJA(CASI EL DOBLE QUE LA CIUDAD DE RECONQUISTA),Y PAGA SOLO POR 400 HECTAREAS. BATI-GARCA pic.twitter.com/epaArORIpL — Angie Di Nunzio (@AngieNunzio) October 19, 2020

Muchos entramos en moratoria por dos meses adeudados de autónomos o monotributo. Y este tipo la va a llevar de arriba?UNA VEZ EN LA VIDA JUSTICIA IMPOSITIVA! https://t.co/wwPvF24meR — aleb (@alebforo991) October 20, 2020

Viste cuando te dicen "más macrista que evadir impuestos"?Bueno, Batistuta es re macrista...Nuevo capítulo en el escándalo agropecuario de Batistuta https://t.co/6O4w3eUYHC vía @depoweb — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) October 20, 2020

Batistuta hace 5 minutos hablaba de sus valores morales y ahora es un megaevasor. No falla. — Christian Camblor (@chriscamblor) October 20, 2020

Batistuta y el valor del mérito

El valor del mérito a la hora de progresar en la vida volvió a ser instalado en la escena pública semanas atrás, sobre todo a través del presidente Alberto Fernández. El concepto de "meritocracia" fue puesto sobre el tapete y se armó un debate público. Gabriel Batistuta, si bien guarda habitual silencio, escribió un tuit con su postura y también hubo repercusiones en las redes.

"Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros. Trabajando, estudiando, confiando en la Justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?", escribió el ex delantero de Fiorentina y la Selección.

Batistuta nació en Reconquista, Santa Fe, tiene mucha relación con el campo desde chico y forjó además una afición y pasión por el polo, deporte en el que se dio el gusto de jugar con Adolfo Cambiaso, el mejor del mundo.

Se me viene a la mente una pregunta? Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continue sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES ?

— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 21, 2020

La publicación en las redes sociales del ex futbolista generó un ida y vuelta rápido en las redes sociales, con opiniones a favor y en contra.

La AFIP anuncia herramientas para fiscalizar maniobras de evasión

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que los contribuyentes deberán informar las estructuras, técnicas, instrumentos y mecanismos a los que recurren para minimizar su carga tributaria. La decisión del organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont incrementa la capacidad de supervisión y control de las estrategias de planificación fiscal utilizadas por empresas y personas humanas.

El Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (IPF) tiene como objetivo obtener información temprana de las "planificaciones fiscales" implementadas por los contribuyentes con el fin de mejorar la capacidad de fiscalización de la AFIP para combatir la elusión y la evasión fiscal, identificar en tiempo real áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario.

La planificación fiscal (nacional e internacional) comprende a todos los acuerdos, esquemas, planes y acciones que le permite a los contribuyentes obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.

Los regímenes de información de planificaciones fiscales constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que también establecieron mecanismos para conocer el funcionamiento y la utilización de las diversas estructuras por parte de los contribuyentes.

La Resolución General 4838 que será publicada en el Boletín Oficial considera que existe planificación fiscal internacional cuando se verifique/n alguna/s de las siguientes situaciones:

a) Se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición, se adopten estrategias para evitar la configuración del estatus de establecimiento permanente, se produzca un resultado de doble no imposición internacional, se permita la locación de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros o se pretenda evitar la presentación de algún régimen de información.

b) Se encuentren involucradas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

c) Se aprovechen las asimetrías existentes en las leyes tributarias de dos o más jurisdicciones en lo que respecta al tratamiento y/o calificación de una entidad o contrato o de un instrumento financiero, que tengan por efecto una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio.

d) La persona humana, sucesión indivisa, sociedad, fideicomiso, fundación o cualquier otro ente del exterior o instrumento legal posea doble residencia fiscal.

e) Cualquier sujeto posea derechos inherentes al carácter de beneficiario, fiduciante, fiduciario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior.

Se lanza el nuevo Régimen de Información de Planificaciones Fiscales

La herramienta permite verificar que los tributos correspondientes se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles. El objetivo de los regímenes de declaración obligatoria de planificaciones fiscales radica en incrementar el nivel de conocimiento respecto de las operaciones y estructuras que utilizan las empresas a los efectos de facilitar a las Administraciones Tributarias la obtención de información temprana.

La utilización de determinadas estrategias de planificación fiscal permite a las empresas que las implementan aprovechar la complejidad del sistema tributario así como las asimetrías existentes en este, a fin de minimizar la carga tributaria de cada sujeto.