Planificación fiscal: qué críticas hacen los expertos a la nueva disposición de AFIP

Los tributaristas piden conocer más detalles sobre la nueva exigencia impositiva de AFIP. Advierten que hay normas similares en otros países

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que los contribuyentes y sus asesores fiscales deberán informar todos los acuerdos, esquemas y planes utilizados para minimizar su carga tributaria.

El nuevo régimen de información obligatorio fortalece la capacidad de supervisión de las estrategias de "planificación fiscal" a las que recurren empresas y personas humanas para obtener beneficios con relación a los impuestos.

En este marco, los expertos tributaristas plantearon una serie de críticas a la nueva disposición oficial.

Planificación fiscal: reparos de los expertos

"No está definido ni delimitado el alcance, hay altas facultades discrecionales, se importó de sistemas tributarios más sencillos que el nuestro y también está violentando nuestro secreto profesional", plantea César Litvin, CEO en Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.

Por su parte, el tributarista Humberto Bertazza afirma que "en Europa, se apunta a conocer una planificación fiscal nociva o agresiva, o que apunta a la elusión de impuestos. Eso no está recogido en la resolución de AFIP, que no lo especifica. Y, al no decirlo, cualquier planificación fiscal puede entrar en el régimen".

"Un organismo administrativo usa facultades delegadas para pedir información protegida por otras leyes. No es correcto", afirma Diego Fraga, abogado especialista en derecho tributario, según publica Clarín.

Y agrega: "El artículo 8 (de la resolución) sugiere que la opción de atenerse al secreto profesional debe notificarse al cliente no privadamente sino via web. En otras palabras, habría que informar que uno se atiene al secreto profesional, violando el secreto profesional".

Algunos expertos temen que se afecte el secreto profesional.

"No está definido ni delimitado el alcance de esta resolución. Hay que aclarar algunos conceptos. La evasión fiscal o la elusión fiscal son una cosa. Pero la planificación fiscal es correcta. Se utiliza economía de opción. Es la optimización de la carga fiscal", explica Litvin.

"La planificación fiscal no es una tarea prohibida. Así como está expuesta (en la resolución), esto va a generar que la AFIP ataque al contribuyente o al asesor fiscal por hacer planificación fiscal, y esto afecta el principio de legalidad", añade.

Litvin también advierte sobre "facultades discrecionales" de la AFIP en esta resolución. "Hay una línea divisoria muy finita entre arbitrariedad y discrecionalidad. El peligro de este régimen informativo es que se lo ejerza con facultades discrecionales", advierte.

"El objetivo de la AFIP es lógico. Hacerse de la información para actuar más tempranamente. Pero en la situación de la Argentina, donde cada norma que se discute tiene interpretaciones distintas, esto contribuye negativamente", según Bertazza.

Mayor fiscalización

El Régimen de Información de Planificaciones Fiscales establecido mediante la Resolución General N°4838 otorga al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont más herramientas para abordar potenciales maniobras de elusión y evasión fiscal.

La medida publicada en el Boletín Oficial alcanza a las estrategias de planificación fiscal nacional así como los esquemas internacionales que, por ejemplo, involucren jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

También están cubiertas aquellas planificaciones fiscales internacionales donde se utilizan sociedades para aprovechar los convenios para evitar la doble imposición o se produzca un resultado de doble no imposición internacional.

Los regímenes informativos como el que implementó la AFIP constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo ya que permiten verificar que los tributos se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles.

Impuestos: tributaristas temen que la AFIP se sienta habilitada a realizar "ataques" a los contribuyentes.

Al ampliar el nivel de conocimiento de las estructuras y operaciones utilizadas por los contribuyentes, la normativa permite identificar áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario, se informó.

Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.

Los datos relativos a una planificación fiscal recabados podrán ser objeto de intercambio con aquellos países con los que la Argentina mantiene acuerdos.

Los sujetos alcanzados deberán presentar la información sobre la planificación fiscal nacional y/o internacional en forma digital en el sitio web de la AFIP.

La normativa obliga a los asesores fiscales y los contribuyentes a suministrar información clara y precisa que permita comprender la planificación fiscal e identificar la ventaja fiscal o el beneficio esperado.

Cuando un asesor fiscal se ampare en el secreto profesional deberá notificar al contribuyente para que este sea quien cumpla con la obligación.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida.