¿Cuántos impuestos se pagan en Argentina y cuántos solventan al país?

Muchos de ellos llegaron en un momento determinado para una ocasión específica y nunca se fueron del sistema pero muy pocos son los que llenan la caja

Los impuestos son contribuciones que tanto las empresas como los particulares deben realizar de manera obligatoria y permanente para garantizar el funcionamiento del Estado. Un gran porcentaje de personas y empresarios cumplen con su función, la pregunta es: ¿El Ejecutivo nacional, provincial y municipal sabe administrar esos recursos?

La República Argentina tiene más de 140 impuestos, muchos de ellos llegaron en un momento determinado para una ocasión específica y nunca se fueron del sistema. Más allá de ese número, solo 3 tributos sirven para solventar el país.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" dialogó Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista, especialista en políticas públicas y empleo, y expresó de manera concreta que sucede con los tributos en el país: "Es una gran mentira que recaudas más, con más impuestos. La República Argentina tiene más de 145 impuestos. Sin embargo el 90% de la recaudación del Tesoro Nacional se hace tan solo con 3 impuestos: IVA, Ganancias y Seguridad Social. Con esos tres impuestos podes administrar un país. El resto de los impuestos son repetitivos y progresivos".

De acuerdo a los especialistas, hay impuestos que son repetitivos y progresivos

Más tributos

"En Argentina tenés el impuesto a las ganancias, el art. 79 de la Ley de Ganancias obliga en la cuarta categoría tributar ganancias a 6 millones de trabajadores privados y a casi 4 millones de jubilados. Hay sectores que deberían aportar por su fortuna, y no lo hacen" explica el especialista.

Más allá de los impuestos que hay hasta el momento, para el 2021 se esperan nuevos tributos y lógicamente incrementos. Para el año próximo habrá una suba de alícuotas de gravámenes y el incremento de los impuestos internos sobre los productos electrónicos, frente a esta decisión Chiesa expresó: "Los gobiernos no quieren enfrentar la calidad de los impuestos, no porque no quieran sino porque nadie quiere asumir el costo político. Tiene que haber impuestos, pero tampoco la presión impositiva que tiene que tener una Pyme que es el motor de la economía".

Solo tres impuestos de un total de 144 ayudan a financiar al Estado

¿Por qué hay tantos impuestos si solo tres recaudan?

"Te lo dice la recaudación tributaria que uno ve en AFIP todos los meses. Te das cuenta que con IVA, Ganancias y Seguridad Social recaudas el 90%. Ahora los demás impuestos como Ingresos Brutos, impuesto PAIS, al Cheque, y después impuestos provinciales y municipales. Son impuestos creados por diferentes gobiernos y que quedaron. El aporte solidario esperemos que sea por única vez. Pero no sé. Argentina no tiende a eso, asumir el costo político es muy grande" argumentó Juan Pablo Chiesa.